陳時中功高震主？被蔡英文、蘇貞昌圍剿？　林飛帆用4個字評論

▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

衛福部健保署日前針對醫療器材提出管理新制，訂定上限引起爭議，行政院長蘇貞昌受訪時說，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」，被媒體解讀是趁機踹了衛福部長陳時中一腳。對此，民進黨副秘書長林飛帆16日用4個字來評論，認為這是「挑撥離間」，他特別強調，陳時中的表現是有目共睹的。

由於醫療器材管理新制的議題，引發民進黨內醫界反彈，逼著總統蔡英文透過臉書發文，要求陳時中再討論；而蘇貞昌在15日受訪時，公開表示，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」。這也被外界解讀，是陳時中功高震主，才會被黨內圍攻。

對此，林飛帆表示，功高震主是過度解讀，陳時中的表現有目共睹，不會因為這件事就覺得他做得不好，這次事情可以看到，所有政策都可以討論的，而討論過程中，就是在政策討論上要花更多時間。

另外，針對台北市長柯文哲與其夫人多次攻擊陳時中一事，林飛帆表示，他不太想評論柯文哲，陳時中這次防疫大家都很清楚，台灣防疫是全世界數一數二，成果沒有什麼好挑惕的，如果刻意操作矛盾或見縫插針都不有利，或許未必對他們政黨發展有好處。

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇到警政署慶祝警察節。（資料照／徐國勇臉書）



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