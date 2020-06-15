一兼兩顧摸蛤仔兼洗褲！　南警三分局取締酒駕兼顧防制擾寧改裝車

▲台南市警三分局利用假日晚上同步執行取締酒駕、危駕及取締改裝車專案勤務，更查獲酒駕通緝犯1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局利用假日晚上，同步執行署頒取締酒駕、局頒防制危駕及分局自辦「FITCLUB車聚活動」取締改裝車專案勤務，於安南區國立台灣歷史博物館前方設置路檢點執行勤務，不僅成功防制改裝車輛車聚，更查獲酒駕通緝犯1名。

改裝車排氣管噪音擾寧向來為市民所厭惡，市警三分局也列入重點取締工作，但是考量改裝車攔檢不易，強力追逐又易生事故，甚至造成第三人危害，三分局不斷思索，構思新的取締策略，設計配合取締酒駕勤務，以路檢干擾的方式，防止改裝車於深夜時段在大馬路上聚集競速，也能同時取締酒後駕車行為，一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲。

經統計，警三分局自5月25日至今，已通報環保署改裝車輛噪音擾寧案件128件，呼籲民眾勿酒後駕車及改裝車輛排氣管（競速）擾寧，警方爾後將持續針對改裝車輛易聚集活動據點及易發生酒駕路段加強通報及查緝，來查處酒駕及改裝車的問題，進而解決市民朋友的困擾。

市長黃偉哲表示，部分車主為追求酷炫而改裝車輛，其中不當改裝不僅會有交通安全問題，也會產生噪音污染，尤其深夜車行量較少時，不當改裝車輛加足油門產生巨大噪音更影響其他市民休息權益；因此市警三分局除了不定期實施警監環聯合稽查外，也配合取締酒駕勤務攔查及通報，希望以多方管制方式維護生活環境安寧，共同營造宜居健康城市。

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