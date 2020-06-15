不爽女友被人看！酒醉男突變大怒神　開車輾繼母3次

Groom's mum run over three times by stepson as wedding descended into violent chaoshttps://t.co/3iFaSU6wEY — The Chronicle (@ChronicleLive) June 11, 2020

▲班·艾許曼（Ben Ashman）開車衝撞繼母。



記者吳孟臻／綜合報導

英國男子班（Ben Ashman）去年8月到酒店參加繼兄弟康納（Connor）的婚禮，卻在與家人爭吵後，故意開車衝撞50多歲的繼母凱薩琳（Kathryn Ashman），輾過多達3次，造成傷者肋骨斷了6根，患有嚴重的創傷後壓力症候群。判決上周出爐，被判6年刑期。

當天婚禮派對一路舉行到深夜，參加婚禮的眾人都喝醉了，此時，班的女友雪雅（Shea Redhead）告訴他，有人一直看著她，讓她覺得不舒服。班與對方發生爭執後，便離開酒店，只是後來卻跟另外一個繼兄弟凱爾（Kyle）吵架。

凱薩琳原本在房間休息，聽到騷動從房間出來查看，隨後與雪雅起口角。目擊者稱，看到女友「被欺負」的班，抓著凱薩琳，以威脅的口氣說，「如果你再碰我女友一次，我會殺了你」，更揚言會撞死在場的所有人。當凱爾上前幫助母親時，還被班撂倒兩次。

雪雅一位女性朋友想當和事佬，試圖讓班冷靜下來，卻也無故被打，在她想阻止班駕駛休旅車，試圖搶走鑰匙的時候，再次被班用車門夾傷手臂。

此時的班已失去理智，即使凱爾用石頭砸向車窗，仍阻止不了他的行為。班駕車朝著人群亂撞，最後朝著凱爾直直衝去，接著再加速衝向繼母，輾過對方，接著駕車離去。

凱薩琳倒臥在血泊中，眼窩破裂、6根肋骨骨折，酒店人員緊急呼叫救護車。撿回一命的凱薩琳表示，現在她患有嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）、面部神經受損，更深受恐慌症所苦。

對於危險駕駛、普通攻擊、試圖造成嚴重的身體傷害、刑事損害等罪行，班坦承不諱。其律師表示，當事人對自己的行為感到非常後悔。班原本被指控謀殺未遂，但檢察官向法官表示，調查後認為被告並非故意，所以班得到減刑，只被判刑6年。

法官說，班有精神方面的問題，服用的藥物與酒精產生不同的化學反應，才會讓他當下如此失控。據了解，雪雅後來替班生下雙胞胎，但因為新冠肺炎疫情、監獄不接受訪客，班目前還沒和自己的孩子見上一面。

▼案發的酒店。

