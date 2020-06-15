南警六分局金華所卸、新任所長布達交接　賴杰賢走馬上任

▲台南市警六分局辦理金華所卸、新任所長布達交接典禮，新任所長由警察局保防科警務員賴杰賢（左）接任，六分局長陳建民（中）親臨主持交接典禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局在警察節上午11時許，辦理金華所卸、新任所長布達交接典禮，原任所長邱啟彰榮調保安警察大隊中隊長，新任所長由警察局保防科警務員賴杰賢接任，六分局長陳建民親臨主持交接典禮，並邀請轄區里長、義警、民防及關心警政工作之地方仕紳到場與會觀禮。

▲六分局長陳建民，感謝肯定金華所原任所長邱啟彰榮的表現。

卸任的邱啟彰所長，曾任兩次金華所所長，兩任期相加約7年之久，對轄內治安工作盡心盡力。邱所長休假時，常掛心所內積案冷案未破，放假仍騎著腳踏車邊運動，邊沿路調閱監視器，即便財損輕微的竊盜小案也不放棄。2018年10月中秋節，有位重聽84歲老翁從桃園專程南下金華所，拿著手稿拜託邱所長幫他找40年前恩人，但找人不容易，沒有指標大案的功獎，但邱所長深受感動，親自督屬幫忙尋恩，成功幫84老翁一圓畢生最大的心願。2019年10月總統大選，候選人韓國瑜於水萍塭公園造勢時，遭2名民眾丟擲雞蛋，邱所長率屬迅速偵破，除穩定轄區治安外，也讓眾多紛擾的政治口水塵埃落定。

新任的賴杰賢所長，曾任地檢署書記官，2008年考上警察大學法律研究所，於2010年畢業後歷任善化分局巡官、刑事警察大隊偵查員、第五分局實踐所所長，於2018年11月29日調陞警察局保防科務員迄今，內、外勤職務歷練完整。賴杰賢在實踐所任內極其用心，對轄區瞭若指掌，曾有不會言語的走失3歲男娃在路上哭著找媽媽，賴所長一眼就認真出誰家的小孩，順利送男童返家，深受民眾肯定。

陳建民分局長除對新任所長榮膺新職表達祝賀外，並期許新任賴所長發揮警察專業，對外應貫徹「反毒、打詐、掃黑」當前警政重點工作，落實黃偉哲市長「做得更好，讓民眾過得更好」理念，延續邱所長經營的基礎，持續做好治安、交通工作，讓民眾有感，也讓台南市六都第一的治安滿意度持續榮登寶座。

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