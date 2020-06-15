影／北京全市社區進入「戰時狀態」　展開「敲門行動」關閉室內娛樂場所

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市官方15日宣布，北京全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，展開「敲門行動」排查20萬名兩周內曾到過「新發地市場」的市民，所有卡口都安排人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共部位消殺，暫停開放文體娛樂等室內活動場所。

▲北京市爆發第二波疫情，官方高規格應對。（圖／記者任以芳攝）



北京市新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組辦公室成員、北京市委組織部部務委員徐穎15日下午在疫情防控記者會上表示，北京已全面提升社區防控措施，全市所有社區（村）都採取三級應急響應、二級防控措施、一級工作狀態，所有卡口均安排人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共部位消殺，暫停開放文體娛樂等室內活動場所。

徐穎指出，所有社區的居民憑出入證進入；返京人員須核查行程軌跡，通過「京心相助」小程序填報個人信息；快遞、外賣、家政等生活服務業人員，以及其他非本社區居民，要進行信息登記，核驗北京健康寶「未見異常」狀態，方可進入。社區通過張貼海報、公告等方式，加強宣傳提示，引導居民主動配合社區防控、做好個人防護。

徐穎提到，將按照科學精準有效抓好防控的有關要求，北京全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，7120個社區、近10萬名社區工作者立即投入到抗擊疫情的戰場。

徐穎強調，全市各社區全面開展「敲門行動」，通過張貼公告、上門詢問、電話微信聯繫等多種方式，排查5月30日以來曾去過新發地農產品批發市場的人員近20萬，正在以社區為單位就近安排核酸檢測，並進行居家觀察。