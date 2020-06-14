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曾上億身價…「磚窯大王富二代」遇詐祖產全敗光！起家厝14萬元法拍

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▲▼台南「磚窯大王」第二代遭人設局詐上億，現獨居10坪大房屋。（圖／東森新聞）

▲台南「磚窯大王」第二代繼承人康昭明遭人設局詐上億，現淪落獨居10坪大房屋。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／綜合報導

獨居台南的88歲男子康昭明爸爸是磚窯大王「康鐵柱」，身為第二代的他因繼承家產，曾經坐擁7甲土地、10多間房子，怎料卻在一次投資中遭人設局騙走1億多元，祖產一夕之間全敗光，3年前他好不容易要回2間房子想變賣還債，怎料卻因不懂奢侈稅，慘遭政府重罰130萬元，如今連唯一的「起家厝」也被以14萬元低價法拍，讓他不禁感嘆人生。

▲▼台南「磚窯大王」第二代遭人設局詐上億，現獨居10坪大房屋。（圖／東森新聞）

▲獨居台南的88歲男子康昭明，爸爸是磚窯大王「康鐵柱」。（圖／東森新聞）

今年88歲的男子康昭明獨居在10坪大的空間裡，單看他的生活，很難想像他是磚窯大王第二代、曾經坐擁上億資產。康昭明表示，過去他剛接下磚窯廠的時候名下有七甲的土地、10多間的房子，30多年前眼看磚窯廠已逐漸成為夕陽產業，他果斷拆除廠房，原地蓋了33戶花園別墅。

康昭明稱，當時33戶別墅賣出大賺一筆後，合夥人向他宣稱現在是賣房好時機，鼓吹合夥再起新建案，康不疑有他，用公司名義向農會、銀行貸款6、7千萬，怎料後來合夥人捲款逃跑，榨乾他1億多元，讓他一夕之間敗光所有祖產。

康昭明說，當時因欠了一屁股債，名下土地一塊塊被過戶，十多家店面也依依轉手，2017年他好不容易向妹妹要回2棟房子，原先只是單純想變賣還債，怎料賣出後卻被政府認為在炒房，遭重罰130萬元，最後，甚至連他僅存的「起家厝」也被以14萬元低價售出，讓他淪落無家可歸的狀態。

▲▼台南「磚窯大王」第二代遭人設局詐上億，現獨居10坪大房屋。（圖／東森新聞）

▲台南「磚窯大王」第二代繼承人康昭明遭人設局詐上億，現淪落獨居10坪大房屋。（圖／東森新聞）

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有關此事，行政執行署台南分屬出面喊冤表示，原本康老先生的「起家厝」已確定要法拍，但體恤他無家可歸，所以才將房、地分2筆來賣，想說拉低價格能幫助康先生順利買回，沒想到拍賣當日他的家人沒有任何人來投標，最終只好讓給其他買主，而目前經協調，購得的買家同意讓他住到老死，也算是替他爭取了不少。（新聞來源：東森新聞）

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▲▼台南「磚窯大王」第二代遭人設局詐上億，現獨居10坪大房屋。（圖／東森新聞）

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