為妳一人而學！部東醫院收治瘖啞病患　連保全都會簡易手語

▲ 部東醫院及為病患而學手語，連保全都會喔 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

衛福部台東醫院5月份收治一名瘖啞的身心病患安琪(化名)，為了和她溝通，身心科醫護在晨會的時候集體學習手語，從簡單的今天明天、開心或是難過嗎、醫生護士等包括保全在內一共23人學習手語與安琪互動。

身心科醫師王紹丞評估安琪狀況的時候，知道她天生不會說話也聽不到，在收治與不收治之間天人交戰，如果讓她住院沒有人能夠和她溝通，光是心理治療和用藥都無法向她解釋；失眠3天之後，「不收，她在外面病情只會更惡化」的念頭戰勝理智，安琪展開人生首次身心病房的旅程。

為了維護安琪表達的權利，整個身心科絞盡腦汁，社工涂嘉棋找到手語老師錄製教學影片上傳LINE群組，包括醫師、護理師和職能治療師甚至保全在內，有空就拿著手機練功，護理師王柔蘋就說，人生第一次接觸手語課程，做夢都會夢到「吃藥」是手掌朝上，食指在掌心攪拌然後送進嘴裡；為了肯定安琪，她最常稱讚安琪是小美女(手指比數字7，放在嘴角)。

一般身心病患住院之後至少需要3個月的療程，或許是終於有人能夠溝通願意進入她的世界，安琪更常笑臉迎人，其他病友有樣學樣，能用簡單的手語和她互相問候；安琪接受評估之後進度超前，提早2個月在15日中午開心出院。

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