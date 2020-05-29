被「陰了」卻說好棒！　台東首測檢體結果為陰性…檢驗師大叫

▲部東醫院P2負壓實驗室開機啟動，檢測台東首支檢體（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東新冠病毒檢驗25日啟動當天，衛福部台東醫院接獲首支檢體，P2等級負壓實驗室開機啟動萃取分析，4.5小時完成軟體分析上傳疾管署，檢驗結果「陰性」！當檢驗員確認結果是陰性時，忍不住在實驗室大叫，如釋重負。

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▲部東醫院菁英醫檢師余秀珊操作「即時聚合酶連鎖反應儀」。

部東醫院25日上午採檢首支檢體，曾在昆陽實驗室受訓的菁英醫檢師余秀珊全副武裝隔離衣、面罩上身，將台東第一支檢體帶進院內P2負壓實驗室，調配試劑的過程中她腦海突然閃過一秒鐘「應該會是...陰性吧」的念頭，不過還是一絲不苟依照SOP將檢體推進萃取儀；後半段操作「即時聚合酶連鎖反應儀」時，儀表面板顯示需時52分鐘，余秀珊形容當時簡直度日如年。反應結束後她火速進行軟體分析，確認陰性時她忍不住在實驗室大叫，如釋重負！

▲檢驗出結果為陰性，檢驗員開心如釋重負。

首支檢體陰性，檢驗科同仁開玩笑說「被陰了還這麼高興」，立馬將分析報告上傳疾管署法定傳染病資訊系統；院長樊聖感謝衛福部與立委、饒縣長為台東爭取新冠病毒檢驗儀器，未來將保持正確、即時兩大原則，讓檢驗儀器發揮在地效益。

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