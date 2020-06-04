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骨折沒打止痛針…他在醫院痛到持刀狂揮　恐嚇護士：要捅妳或是砍醫生？

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注射 打點滴示意圖（圖／達志／示意圖）

▲男病患因術後傷口疼痛難耐，竟揮舞水果刀恫嚇醫護人員「捅妳、捅自己還是要砍醫生？」一審遭判刑2月，得易科罰金。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

一名吳姓男病患因術後傷口痛到受不了，竟持刀恐嚇醫護人員，揚言要「開桶！」，讓護士或醫師也嚐嚐痛的滋味，因此被依《違反醫療法》起訴。吳男犯後坦承犯行，台北地院審酌後，依吳男犯以恐嚇方法妨害醫事人員執行醫療業務罪，判刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，吳男2019年4月間發生車禍，致右膝粉碎性骨折，而至新北市耕莘醫院進行手術，由於術後傷口疼痛，要求護理師幫他注射止痛針，但因距離前次注射時間未達6小時，因此被拒絕注射。

過2小時後，護理師到吳男病房巡察時，吳男因疼痛難耐，竟手持水果刀揮舞，並對護理師恫嚇稱，「我很痛！看是要捅自己還是要捅妳！」等語，護理師見狀無法處理，馬上到護理站尋求副護理長前去處理。但吳男看到副護理長時，繼續持刀恐嚇，「我很痛！但是你們都不幫我打止痛針，那我現在是要拿刀捅妳、捅自己還是要下去診間砍醫生？」等語，使護理師及副護理長均心生畏懼，致生危害安全。

法官認為，吳男的行為不僅妨害醫療業務執行，造成2名醫護人員心理恐懼，更損害醫病關係，但審酌吳男於審理時終能坦承犯行，並兼衡吳男的犯罪動機、手段、2名被害人遭受的精神痛苦等一切情狀，依法判刑。

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