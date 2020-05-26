高興被「陰」！台東新冠病毒檢驗啟動　部東醫院首測第一支檢體

▲部東醫院菁英醫檢師余秀珊，對於檢驗結果為「陰性」感到高興。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典、孫于珊／台東報導

台東新冠病毒檢驗25日啟動，衛福部台東醫院接獲首支檢體，經過4.5小時的萃取分析，檢驗結果為「陰性」，不禁令人為之興奮！檢驗科同仁甚至開玩笑說「被陰了還這麼高興」！

部東醫院採檢當天，曾在昆陽實驗室受訓的菁英醫檢師余秀珊全副武裝！隔離衣、面罩都穿上身，將台東第一支檢體帶進院內P2負壓實驗室，調配試劑的過程中，她腦海突然閃過一秒鐘的念頭「應該會是...陰性吧」，不過還是依照SOP將檢體推進萃取儀。

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▲余秀珊操作「即時聚合酶連鎖反應儀」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

後半段操作「即時聚合酶連鎖反應儀」時，儀表面板顯示需時52分鐘，余秀珊形容當時簡直度日如年，等到反應結束，她火速進行軟體分析，確認陰性時她忍不住在實驗室大叫，感覺如釋重負！隨後將分析報告上傳疾管署法定傳染病資訊系統。

院長樊聖感謝衛福部與立委、饒縣長為台東爭取新冠病毒檢驗儀器，未來將保持正確、即時兩大原則，讓檢驗儀器發揮在地效益。

▼部東醫院P2負壓實驗室開機啟動，檢測台東首支檢體。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼分析儀首度正式承載檢體，檢驗結果陰性。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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