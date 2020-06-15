頂不住美國封殺？華為前員工爆：預計7月中旬裁員50％

▲美國制裁升級，將對華為造成新一波衝擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國上月宣布將加強對華為的制裁，升級出口管制，預料將對華為造成巨大衝擊。華為前員工李洪元近日爆料，據內部老員工透露，華為7月中旬將宣布大變革，可能裁員50％，將員工數量從19萬名減至10萬名。

華為前員工李洪元14日在微博帳號leedeson上貼出一張群組聊天截圖，一名快要退休的老員工表示，華為將在7月中旬宣布大變革，可能涉及股權及裁員，據說要從19萬名員工減到10萬名。

該名老員工還說，「很多退休的都選擇一半股票兌現，另一半保留。」

▼李洪元爆料華為將裁員，稱其為「斷尾求生」。（圖／翻攝微博）



李洪元則說，不知道公司這次「斷臂求生」能否有效，「由於公司目前裁員依據的是現有績效體系，把能拍馬屁的留下，能幹活的開掉，結果可能更糟，另外，這些人沒飯碗了，法律問題如何解決？」

貼文吸引了大批網友關注，許多人也好奇真實性，李洪元回應，人類社會是二級混沌系統，很複雜，「也許領導看了這篇博文，打消了原定的裁員計畫？」不過，該貼文目前已被刪除。

李洪元是一名相當有名的華為前員工，他兩年前離開華為，被華為以職務侵佔向警方舉報，羈押了251日，但最後因證據不足獲不起訴。事後，李洪元向檢察院申請國賠，獲賠10萬元人民幣，其中包含了人身自由損害賠償金、精神損害賠償金。

▼李洪元貼出的對話截圖。（圖／翻攝微博）

