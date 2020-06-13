華為小公主哈佛畢業！一身「黑紗小洋裝」露性感雪肌　奢華慶祝宴曝

▲華為小公主姚思為PO出慶祝畢業照片。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為始創人任正非的小女兒姚思為（Yao Siwei，音譯；英文名為Annabel Yao，有指她已改名為姚安娜），近日在美國哈佛大學電腦科學學士畢業，10日晚上更在Instagram上分享慶祝畢業的照片，畫面中頭戴花環、身穿黑色薄紗小洋裝的她模樣甜美，網友大呼「好漂亮！」

▲姚思為生日宴。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

受新冠肺炎影響，姚思為只能透過網上參加畢業典禮，不過該有慶祝儀式沒有少。從她PO出的照片可以看到，姚思為手捧畢業蛋糕，一旁還有泰迪熊形狀的玫瑰花，她本人則身穿黑色星星薄紗洋裝，露出纖細身材。網友紛紛留言「恭喜」，也有人誇「好漂亮」。

▲練舞照。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

據瞭解，22歲的姚思為是任正非與第二任妻子姚淩所生，與大女兒孟晚舟一樣，跟隨母親姓，她出生那年，父親任正非在商界已小有成就，可以說姚思為是含著金鑰匙出生，5歲開始就在父親的培養下，開始學習舞蹈、鋼琴等。姚思為考上哈佛大學後，被網友稱為「女學霸」，更獲封為「華為小公主」，她也經常在社群媒體分享生活照片，如今Instagram追蹤人數達5.3萬人，不少網友都關注她畢業後的去向。