　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為小公主哈佛畢業！一身「黑紗小洋裝」露性感雪肌　奢華慶祝宴曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 華為小公主,姚思為。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

▲華為小公主姚思為PO出慶祝畢業照片。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為始創人任正非的小女兒姚思為（Yao Siwei，音譯；英文名為Annabel Yao，有指她已改名為姚安娜），近日在美國哈佛大學電腦科學學士畢業，10日晚上更在Instagram上分享慶祝畢業的照片，畫面中頭戴花環、身穿黑色薄紗小洋裝的她模樣甜美，網友大呼「好漂亮！」

▲▼ 華為小公主,姚思為。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

▲姚思為生日宴。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

受新冠肺炎影響，姚思為只能透過網上參加畢業典禮，不過該有慶祝儀式沒有少。從她PO出的照片可以看到，姚思為手捧畢業蛋糕，一旁還有泰迪熊形狀的玫瑰花，她本人則身穿黑色星星薄紗洋裝，露出纖細身材。網友紛紛留言「恭喜」，也有人誇「好漂亮」。

▲▼ 華為小公主,姚思為。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

▲練舞照。（圖／翻攝自IG／annabellballerina）

據瞭解，22歲的姚思為是任正非與第二任妻子姚淩所生，與大女兒孟晚舟一樣，跟隨母親姓，她出生那年，父親任正非在商界已小有成就，可以說姚思為是含著金鑰匙出生，5歲開始就在父親的培養下，開始學習舞蹈、鋼琴等。姚思為考上哈佛大學後，被網友稱為「女學霸」，更獲封為「華為小公主」，她也經常在社群媒體分享生活照片，如今Instagram追蹤人數達5.3萬人，不少網友都關注她畢業後的去向。

ET快訊
北京市場「切鮭魚砧板」驗出新冠病毒！　三大超市連夜下架
第二波疫情來了？北京今再爆6本土確診　6大市場已封閉
打人影片曝！大甲媽出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍36執士
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京市場「切鮭魚砧板」驗出新冠病毒！　三大超市連夜下架

北京再爆6本土確診！　3社區封管、6大市場關閉

華為小公主哈佛畢業！一身「黑紗小洋裝」露性感雪肌　奢華慶祝宴曝

陸3000萬男人娶不到老婆！　復旦教授建議「一妻多夫制」：享齊人之福

快訊／北京新發地市場檢出「新冠病毒陽性」　深夜緊急宣布休市

譴責罷課公投反「港版國安法」　中聯辦：教育只有一國之責沒有兩制之分

他長期酗酒患罕見疾病！頸肩脂肪團塊「推成米其林」　全球僅約400例　

國台辦批修憲委員會「台獨」　陸委會：對岸無權置喙

國泰航空4個月虧損45億港元　今日申請「保就業」料領6.8億港元！

國泰航空5月載客量下跌99.4%　平均一天只載600人

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

北京市場「切鮭魚砧板」驗出新冠病毒！　三大超市連夜下架

北京再爆6本土確診！　3社區封管、6大市場關閉

華為小公主哈佛畢業！一身「黑紗小洋裝」露性感雪肌　奢華慶祝宴曝

陸3000萬男人娶不到老婆！　復旦教授建議「一妻多夫制」：享齊人之福

快訊／北京新發地市場檢出「新冠病毒陽性」　深夜緊急宣布休市

譴責罷課公投反「港版國安法」　中聯辦：教育只有一國之責沒有兩制之分

他長期酗酒患罕見疾病！頸肩脂肪團塊「推成米其林」　全球僅約400例　

國台辦批修憲委員會「台獨」　陸委會：對岸無權置喙

國泰航空4個月虧損45億港元　今日申請「保就業」料領6.8億港元！

國泰航空5月載客量下跌99.4%　平均一天只載600人

端午旅宿8成滿！公總曝「七大地雷」路段⋯籲「改搭客運」打85折

A-Rod當老闆出現挑戰　傳4、5組人馬有意收購大都會

家庭聚餐首選、下班小酌好去處！到啤酒餐酒館HIGH一晚

沒吃到會搥心肝！金門5款在地特色小吃　必吃「酥脆蔥油餅包熱狗」

葡萄絕對是「致命殺手」！　不可餵食狗狗的6種水果

奪命式蚊香狂熏！鄰居「還亂燒口罩」...她無法呼吸　投訴環保局GG

碰！國1林口段貨車撞拖板車駕駛命危　車廂爆開冷凍雞肉灑滿路面

「傅鐘」未拆先惹議　台大學生、校友集結校務會議外舉牌對峙

遊艇發出遇險訊號　澎湖、台南海巡接力救援拖回安平

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！　4歲孩住兇宅「深夜冒超毛反應」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

快訊／北京新發地市場　深夜緊急休市

北京再爆6本土確診！3社區、6大市場封閉

3000萬男娶不到老婆！陸教授推「一妻多夫制」

他被藍牙耳機炸暈了！

剪刀肢解12歲女兒！　單親媽家中做「人腦麻辣鍋」

華為小公主哈佛畢業！「黑紗洋裝」露雪肌

北京三大超市連夜下架鮭魚！

中國研究員在美遭逮　具解放軍背景

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

女大生亂刀狂刺2位室友！校園霸凌引爆殺機

司機喝完飲料腎衰竭　竟是鼠便害的

男大生聽到開門聲「箭步衝上」捅死爸！

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧表態要為英國提供協助！

蓬佩奧表態要為英國提供協助！

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前發聲表示，美國與盟友夥伴站在一起對抗中國霸淩手段，美國已準備好為英國任何需求提供協助。對此，中國駐英國使館發言人10日回應，中英關係一定會變得更加強勁，「中國從來不脅迫誰，也不怕誰的脅迫。」

華為在英媒刊全版廣告：承諾續建5G網路

華為在英媒刊全版廣告：承諾續建5G網路

匯豐憂北京報復　蓬佩奧：各國避免過度依賴中國

匯豐憂北京報復　蓬佩奧：各國避免過度依賴中國

英考慮封殺　華為：不受北京控制

英考慮封殺　華為：不受北京控制

這款App讓你手機化身夜視鏡！　可應用的手機名單在這裡

這款App讓你手機化身夜視鏡！　可應用的手機名單在這裡

關鍵字：

華為華為小公主姚思為

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

韓國瑜剛走！新聞局粉專照變菊市府彩帶高

嘉義壯男遭蜂螫　30分送醫仍不治

王世堅一句神回　柯文哲當場笑了

22年狂生9個！台中媽19歲開始生

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面