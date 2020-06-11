蓬佩奧表態要為英國提供協助！　中國駐英使館正面回應了

▲滙豐銀行表態支持中國政府推動「港版國安法」，引起國際關注。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前發聲表示，美國與盟友夥伴站在一起對抗中國霸淩手段，美國已準備好為英國任何需求提供協助。對此，中國駐英國使館發言人10日回應，中英關係一定會變得更加強勁，「中國從來不脅迫誰，也不怕誰的脅迫。」

據《中新網》報導，發言人說，今年是中英關係「黃金時代」五周年，中英關係正站在新的起點上，中英兩國都是聯合國安理會常任理事國，都是具有全球影響的大國，都肩負著維護世界和平與發展的重任。

他指出，中英兩國都支持多邊主義，反對單邊主義；都宣導自由貿易，反對保護主義；都主張開放包容，反對以鄰為壑；都致力合作共贏，反對「本國優先」，「中英加強合作，不僅惠及兩國，也有利於世界。」

發言人說，中方一貫主張，國與國之間發展關係應該秉持相互尊重、平等互利、互不干涉內政的基本原則，中國從來不脅迫誰，也不怕誰的脅迫，「中國有一句話，公道自在人心，世界上究竟哪個國家經常對其他國家脅迫施壓、公然干涉別國內政、甚至顛覆他國合法政府，大家都心知肚明。」

最後，發言人表示，「我們相信，在『後疫情時代』和『後脫歐時代』，中英關係一定會變得更加強勁，兩國合作將更加廣泛，兩國人民的友誼將更加深厚。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

此前，據英國《每日電訊報》 報導，匯豐控股集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）曾表示，希望英國不要禁止華爲生產的網路設備，否則中共可能會報復匯豐。《路透社》報導，匯豐和渣打（Standard Chartered）兩家銀行隨後都表態支持港版國安法。

對此，蓬佩奧發聲明表示，「美國隨時準備，在需要的任何方面協助我們的英國朋友，不論是建造安全可靠的核電站還是開發保護公民隱私的5G方案，自由的國家以真正的友誼相處，追求共同的繁榮，而不是政治和企業的磕頭。」

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