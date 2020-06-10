華為在英媒刊全版廣告　承諾繼續幫忙建設5G網路「質疑都是錯的！」

▲華為全力發展5G，但遭遇許多阻礙。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為8日在《金融時報》《衛報》等多家英國媒體刊登全版廣告，向英國民眾承諾，將助力英國在各地構建高速、可靠的移動及全光纖寬頻網路，幫助英國實現千兆寬頻全覆蓋的目標。

華為在承諾中表示，華為公司近20年來為英國的移動和寬頻公司提供了3G和4G網路，但現在，在助力英國引領5G發展的過程中，他們的角色遭到了一些人的質疑，「華為將一如既往地為英國網路運營商提供最好的設備，新的5G和全光纖網路將高速聯接覆蓋英國的每一個角落。除此之外，還將提供就業崗位、培養面向未來的工程師、投資新技術，並為高校提供支持。」

▼ 華為創辦人任正非。（圖／CFP）



華為英國媒體事務主管愛德華·布魯斯特指出，他們想利用這次機會，在英國政府今年年初的政策評估之後，向英國人民重申他們的承諾，即更好地連接英國，和當地電信運營商合作，利用3G、4G或5G技術，通過固定光纖或移動網路，把人們更好地來連接在一起。

對於華為近期在英國所受的質疑，愛德華·布魯斯特提到，華為在英國已經有20年，為所有運營商提供電信設備，「我們想告訴質疑的人，那些資訊是錯的，你們對華為的事實理解不準確，但相信從長期來看，英國政府會基於事實做出判斷。」