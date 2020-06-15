快訊／打破連13天+0！新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

記者嚴云岑／台北報導

疾管署今（15）日公佈新冠肺炎確診病例，為孟加拉返國確診，分別為50歲男性與40多歲女性，2人為一對夫婦，於今年1月下旬至3月上旬到孟加拉工作，6月12日搭機到馬來西亞，並於13日搭機返國，今（15）日確診，也讓國內確診來到445例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

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新冠肺炎已14天維持「+0」，這是時隔13天又有境外移入個案，本土則有64天無新增病例。

▲15日新增2例境外移入病例，孟加拉工作返國確診。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心發言人莊人祥表示，案444在孟加拉工作期間，曾於5月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常症狀；案445則於5月25日出現發燒症狀，2人均於孟加拉當地確診後住院治療，6月2日採檢陰性出院，返家後即未再外出。

▲今（15日）新增2名境外移入確診患者。（圖／曾梓倩製）

▲今日新增的2名確診患者在孟加拉工作返台確診。（圖／陳昱璇製）

莊人祥提到，案444與案445搭機返台時均有戴口罩、著防護衣，入境後未接觸國內親友。衛生單位目前已掌握個案同班機機組員及前後兩排乘客共37人，由於兩個案全程皆有著防護裝備，因此11位機組員列為自主健康管理對象，前後兩排26位乘客均維持居家檢疫對象。

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