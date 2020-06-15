40多歲女孟加拉確診新冠「一採陰」返國　指揮中心暫不開罰有原因

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增2確診，分別為50多歲男性與40多歲女性，為赴孟加拉工作的夫妻，目前台灣確診個案來到445人。衛生單位目前已掌握個案同班機機組員及前後兩排乘客共37人，由於兩個案全程皆有著防護裝備，因此11位機組員列為自主健康管理對象，前後兩排26位乘客維持居家檢疫對象。

▲中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥6/15公佈新冠肺炎確診病例。（圖／記者趙于婷攝）

指揮中心發言人莊人祥表示，50多歲男性（案444）在孟加拉工作期間，曾於5月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常等症狀，案445則於5月25日出現發燒症狀，兩人均於孟加拉當地確診後住院治療。其中案444於5月26日即無症狀，5月28日及6月2日採檢均為陰性。

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▲新增2境外移入個案。（圖／陳昱璇製）

40多女性（案445）於6月2日檢驗陰性，兩人6月2日出院返家後未再外出。兩人6月13日返國入境時無症狀，因主動告知曾於孟加拉確診住院，由機場採檢後送至集中檢疫所隔離，其中案444一採檢驗陽性，案445一採檢驗陰性，二採檢驗陽性，兩人均於今日確診，目前住院隔離中。

依照指揮中心規定，確診者回國需符合兩次採檢陰性，或發病日至登機日逾2個月，違者可依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》處2年以下有期徒刑，或者20萬至200萬元罰金。

▲今日新增2確診案例，上次確診案例為6月1日。（圖／曾梓倩製）

莊人祥表示，案445雖然未符合歸國條件，但是因為醫院人太多被迫出院，加上她從發病到入境超過10天，評估無傳染給他人之虞，且在機上全程穿著防護衣、入境時有誠實告知，因此暫時不予開罰。

國內截至目前累計74,409例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含73,507例排除），其中445例確診，分別為354例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，433人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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