黑龍江大慶市發布緊急通知！15日起北京前往當地全隔離21天

▲北京爆發疫情。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

據《大慶日報》報導，黑龍江大慶市新冠肺炎防控指揮部15日發布通知，鑑於當前北京市疫情防控形勢迅速升級，從即日起，北京來返慶人員均需隔離21天。此前，四川14日宣布，當天起北京市高風險地區的入（返）川人員須實行14天集中隔離。

大慶市即日起將全北京市納入中高風險級別管控，要求北京市來返慶人員全部按照中高風險地區管控政策執行，施行「14天集中隔離+7天居家隔離」的政策。也就是從北京前往大慶，不管是否來自高風險等級的街道、鄉鎮，都需要在當地直接隔離21天。

據悉，大慶市14日針對國內個別地區疫情反彈新形勢，進一步部署推進全市常態化疫情防控工作，要求凡中高風險地區或途經中高風險地區來慶返慶人員均施行健康篩查和必要管控，細化執行「落地即檢」要求，精準落實中高風險地區入慶人員的核酸檢測報告檢查、核酸檢測、隔離觀察、對接轉送等工作。

大慶市衛生健康委員會還曾對當地市民發出提醒，建議市民如非必要，近期不要前往北京市，特別是北京市西城區月壇街道、豐台區西羅園街道、豐台區花鄉（地區）、房山區長陽鎮等中風險地區。

此前，四川省14日應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部辦公室發出通知，對北京市入（返）川人員按照其出發地的風險等級進行個人健康管理。

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