爽玩交友神器「滑到我哥」！她秒刪美照+卸載　結局糗爆...網狂求後續

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前好奇下載交友神器，不僅開啟新世界，也小小地滿足了女性的虛榮心；怎料，當她沉迷於其中樂趣之際，猛然滑到親哥哥，嚇得趕緊換頭貼、下架美照，甚至卸載軟體，結果悲劇還是發生了。

女網友日前在dcard娓娓道來，當天她無聊的滑著手機，無意間看到一款超夯交友軟體，基於好奇和嘗試的心情，她忍不住載下來玩，「前15分鐘真的蠻有趣的，第一次發現除了自己生活圈以外的世界有那麼多帥哥，加上不到半小時內就有99+的讚，滿足了我身為女性的虛榮心。」

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在她沉迷於「挑後宮」的樂趣時，突然滑到了自己的哥哥，「人生一幕幕的跑馬燈瞬間從我面前閃過，不行...人家區區一個黃花大閨女，不能被發現在玩交友軟體啦！於是我做了個緊急SOP，先是下架我的美照，再換上新頭貼，然後更改名稱。」

▲哥哥終究是發現了。（圖／翻攝自dcard）

然而，經過原po的一番努力，仍於事無補，短短不到5分鐘時間，她便聽到哥哥衝出房間的聲音，「迎接我們的不是以往的歡笑， 而是無止盡的沉默，哥哥好像發現了嗚嗚嗚。」

值得一提的是，起初她有嚇到卸載App，後來想到帳號應該不會自動消失，所以又重新安裝打算刪帳號，結果竟收到訊息，「被哥哥發現也沒關係呀！」

po文掀起熱烈回響，網友們不禁笑回，「話說妳往左還是往右」、「跟他說妳在當社會觀察家」、「笑死...求後續」、「我也滑到我弟我朋友我教練，後來正大光明的聊你也有玩這個哦，就不尷尬了」、「我也在T開頭滑過我姊，她的穿著平常就比較露，照片尺度也都蠻大的，然後我就拿著手機跑去問她，也是換來無止盡的尷尬」、「放心~我也滑過我妹」。