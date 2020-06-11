6旬婦和18歲嫩弟談戀愛！慘被「私密照威脅」上百萬...多張信用卡全飛了

▲60多歲的老人被18歲男友用私密照敲詐。（圖／翻攝看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

河南近日一名61歲的老太太報警稱，被18歲的男友用私密照敲詐了！據悉，兩人去年在交友軟體上認識，沒多久就確定交往關係。一年之中小伙從老太太那裡拿走7、8張信用卡，之後還用私密照進行威脅，騙取40多萬元（約新台幣167萬元）。

綜合陸媒報導，一名60多歲的老太太和18歲的年輕小伙透過交友軟體相識，並很快的確定交往關係。老太太知道小男友的經濟狀態不是很好，經常會給他錢，還幫他付房租。

據悉，小伙以各種理由向老太太要錢，一年內從老人那裡拿走7、8張信用卡，後來還變本加厲的拿私密照作為威脅討錢，老太太無奈之下只好繼續轉帳給他，總共騙取了40多萬元（約新台幣167萬元）。

警方表示，「我們最終鎖定了小伙，他在一間酒店裡開房，我們民警趕過去把他逮捕了。」目前小伙子已被警方採取刑事措施。

網友得知後紛紛留言表示，「這兩個人都挺離譜的」、「一時間不知道該說什麼」、「口味也太重」、「對這老太太也是無語」、「60多歲了還有私密照」、「兩個都挺厲害的」、「薑還是老的辣」、「玩得起就玩，玩不起就別玩，男女通用」。

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