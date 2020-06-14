12星座都讀這些科系　她統計「國小到高中」朋友...找到獨特規律！

▲國立政治大學。（圖／政治大學提供）

記者黃君瀚／綜合報導

大學讀的科系和個人星座有關聯？近日就有女網友突發奇想，查了國小到高中所有朋友的生日和就讀系所，一一歸納後發現背後似乎有著特殊規律，如摩羯座多文組、天秤座多念理工等，於是她決定將統計結果分享出來。

女網友在Dcard貼文，表示近來開始觀察身邊從小到大的朋友，包含國小、國中、高中，再統計他們讀的科系，忽然發現一件有趣的事，「發現每個星座他們都讀這些科系居多」！

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此外，她還發現天蠍座很喜歡批判，巨蟹座讀中文系變得超級文學，射手座讀表演傳播類科系發文超級有藝術感......。於是女網友決定把12星座和對應的科系整理下來，不過她也說各個科系中肯定有各式各樣星座的學生，不能以篇概全，「只是我去統計我朋友他們都讀的系，才嚇到怎麼好像有參考價值！」

以下為女網友統計身邊友人就讀科系與星座的關係：

1. 摩羯座（文組偏多）

金融類、中文系、外文類的科系居多，「摩羯座朋友很多人讀商業類的科系」。

2. 水瓶座（文、理組都有）

藝術、傳播類居多，「他們在這方面都超級有天份」。

3. 雙魚座（文組偏多）

讀社工系超多，還有美術、傳播類、教育類也很多。

4. 牡羊座（文、理都有）

二類工程系居多，也遇過外文、教育、法律類的。

5. 金牛座（文組偏多）

就讀的科系很廣，傳播、資訊、金融、外文都有。

6. 雙子座（文、理都有）

外文系、觀光系居多，再來是二類資訊方面的科系。

▲國立清華大學。（圖／本報資料照）

7. 巨蟹座（文組偏多）

中文系、華語文學系超多，尤其是7月份巨蟹，再來是教育類、社工系。

8. 獅子座（文組偏多）

設計類、政治類、商業類、時尚類的科系居多。

9. 處女座（文組偏多）

教育、社會、心理類居多，再來是藝術類、傳播類、彩妝類。

10. 天秤座（理組偏多）

建築、理工類居多。

11. 天蠍座（文、理都有）

法政學群很多，「遇到每個天蠍都是讀法律相關的科系」。

12. 射手座（文組偏多）

表演、藝術、傳播類的科系蠻多。

文章貼出後，一些網友直呼這觀察很準確，「真的耶！我射手讀傳播類」、「我在外文系一堆牡羊，自己也是牡羊」、「天蠍超愛批判，最愛講的（得）好像他的意見就是宇宙真理」、「我天秤理工，周遭好幾個天秤朋友都理工科的」、「我水瓶，上高中開始就決定大學要讀傳播」、「有夠準欸......我雙子我觀光！」

不過也有不少網友認為，各科系列舉太空泛，統計數量也不夠龐大，沒什麼實際的意義，「這跟星座無關，而是你朋友本來就是文組居多吧」、「跟我周圍認識的都不一樣XD不過覺得蠻有趣的」、「分類那麼粗，是要什麼好統計的」、「我以為活到現在已經無法看到更讓人瞠目結舌的星座文了」、「你這種統計會準才怪，母群體小又不公正」