　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座都讀這些科系　她統計「國小到高中」朋友...找到獨特規律！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼政治大學。（圖／政治大學提供）

▲國立政治大學。（圖／政治大學提供）

記者黃君瀚／綜合報導

大學讀的科系和個人星座有關聯？近日就有女網友突發奇想，查了國小到高中所有朋友的生日和就讀系所，一一歸納後發現背後似乎有著特殊規律，如摩羯座多文組、天秤座多念理工等，於是她決定將統計結果分享出來。

女網友在Dcard貼文，表示近來開始觀察身邊從小到大的朋友，包含國小、國中、高中，再統計他們讀的科系，忽然發現一件有趣的事，「發現每個星座他們都讀這些科系居多」！

請繼續往下閱讀...

此外，她還發現天蠍座很喜歡批判，巨蟹座讀中文系變得超級文學，射手座讀表演傳播類科系發文超級有藝術感......。於是女網友決定把12星座和對應的科系整理下來，不過她也說各個科系中肯定有各式各樣星座的學生，不能以篇概全，「只是我去統計我朋友他們都讀的系，才嚇到怎麼好像有參考價值！」

以下為女網友統計身邊友人就讀科系與星座的關係：

1. 摩羯座（文組偏多）
金融類、中文系、外文類的科系居多，「摩羯座朋友很多人讀商業類的科系」。

2. 水瓶座（文、理組都有）
藝術、傳播類居多，「他們在這方面都超級有天份」。

3. 雙魚座（文組偏多）
讀社工系超多，還有美術、傳播類、教育類也很多。

4. 牡羊座（文、理都有）
二類工程系居多，也遇過外文、教育、法律類的。

5. 金牛座（文組偏多）
就讀的科系很廣，傳播、資訊、金融、外文都有。

6. 雙子座（文、理都有）
外文系、觀光系居多，再來是二類資訊方面的科系。

國立清華大學,清大,清華大學（圖／本報資料照）

▲國立清華大學。（圖／本報資料照）

7. 巨蟹座（文組偏多）
中文系、華語文學系超多，尤其是7月份巨蟹，再來是教育類、社工系。

8. 獅子座（文組偏多）
設計類、政治類、商業類、時尚類的科系居多。

9. 處女座（文組偏多）
教育、社會、心理類居多，再來是藝術類、傳播類、彩妝類。

10. 天秤座（理組偏多）
建築、理工類居多。

11. 天蠍座（文、理都有）
法政學群很多，「遇到每個天蠍都是讀法律相關的科系」。

12. 射手座（文組偏多）
表演、藝術、傳播類的科系蠻多。

文章貼出後，一些網友直呼這觀察很準確，「真的耶！我射手讀傳播類」、「我在外文系一堆牡羊，自己也是牡羊」、「天蠍超愛批判，最愛講的（得）好像他的意見就是宇宙真理」、「我天秤理工，周遭好幾個天秤朋友都理工科的」、「我水瓶，上高中開始就決定大學要讀傳播」、「有夠準欸......我雙子我觀光！」

不過也有不少網友認為，各科系列舉太空泛，統計數量也不夠龐大，沒什麼實際的意義，「這跟星座無關，而是你朋友本來就是文組居多吧」、「跟我周圍認識的都不一樣XD不過覺得蠻有趣的」、「分類那麼粗，是要什麼好統計的」、「我以為活到現在已經無法看到更讓人瞠目結舌的星座文了」、「你這種統計會準才怪，母群體小又不公正」

ET快訊
巨胸女神現綠島藍洞　驚見「心碎一幕」她快哭了
罰單「字太醜」被罵翻！高雄市警局花370萬買神器改善
恐怖影像！北宜自行車突轉向…機車撞上瞬間燃燒　他腳狂冒火焰滅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台妹進軍SOD網酸「父母心裡苦」　吳夢夢曬「媽媽私訊」打臉了...網讚爆！

台灣妹拍SOD！日本人一搜「這麼肥」失望了　吳夢夢秀高EQ：只怕丟台人的臉

台中荔枝碰上疫情無法出口　網紅吳鳳行銷「拜託賣到土耳其」

吳怡農曝「愛吃泡麵」親煮麵條大推米食　農夫農婦搶試吃

熱情仲夏慶端午正對時　區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」

同台「立院玄彬」吳怡農尬笑ok　蔡易餘：到人家主場要乖乖的

大甲媽到嘉義！比往年提早2小時抵達　千人迎轎...翁章梁籲戴口罩　

誰選台北市長比較好？　吳怡農：陳時中是很好的人選

12星座都讀這些科系　她統計「國小到高中」朋友...找到獨特規律！

吃麻辣+雞湯鍋「沾沙茶醬超膩！」網曝最強醬料碟　一看都有它：超解膩

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

遶境出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍大甲媽祖36執士團

台妹進軍SOD網酸「父母心裡苦」　吳夢夢曬「媽媽私訊」打臉了...網讚爆！

台灣妹拍SOD！日本人一搜「這麼肥」失望了　吳夢夢秀高EQ：只怕丟台人的臉

台中荔枝碰上疫情無法出口　網紅吳鳳行銷「拜託賣到土耳其」

吳怡農曝「愛吃泡麵」親煮麵條大推米食　農夫農婦搶試吃

熱情仲夏慶端午正對時　區長廖武輝邀您來趟「金山輕旅行」

同台「立院玄彬」吳怡農尬笑ok　蔡易餘：到人家主場要乖乖的

大甲媽到嘉義！比往年提早2小時抵達　千人迎轎...翁章梁籲戴口罩　

誰選台北市長比較好？　吳怡農：陳時中是很好的人選

12星座都讀這些科系　她統計「國小到高中」朋友...找到獨特規律！

吃麻辣+雞湯鍋「沾沙茶醬超膩！」網曝最強醬料碟　一看都有它：超解膩

《禁錮之慾》遊艇上「切換各種體位」網驚：以為真的在做！　男主角解密真相

台妹進軍SOD網酸「父母心裡苦」　吳夢夢曬「媽媽私訊」打臉了...網讚爆！

中職／郭阜林酒駕是否懲處　聯盟將開會：嚴謹處理

台灣妹拍SOD！日本人一搜「這麼肥」失望了　吳夢夢秀高EQ：只怕丟台人的臉

婁峻碩月收入3000元「狼人殺」爆紅　許願「登小巨蛋」被笑：21歲實現！

台中荔枝碰上疫情無法出口　網紅吳鳳行銷「拜託賣到土耳其」

中職二軍／相隔612天登板　林國裕先發13球失1分

韓國瑜被罷免前淡淡說了這句話　游淑慧：支持他先療傷沉澱

THE9現身機場「就1個保鑣」全失控！　他發文炫耀「撲到劉雨昕身上」粉絲氣炸

吳怡農曝「愛吃泡麵」親煮麵條大推米食　農夫農婦搶試吃

生活熱門新聞

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

高雄女被鼠咬染漢他！全台7例分布曝

高雄校園上呼吸道群聚感染　新冠肺炎初檢出爐

今年最大地震「國家級警報狂響」！氣象局回應了

塵封金融卡買Switch刷過了！感人真相神轉

鸚鵡將登陸！午後防大雷雨　下波滯留鋒面報到時間曝

摩鐵「網妹只圍一條巾」　他怨：還花了3千

林靜儀滷肉飯+雞腿比喻健保醫材上限：

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

好市多vs.全聯哪個省　網點出關鍵

吳夢夢自曝上空無碼照　本尊帳號曝光

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

更多熱門

相關新聞

2020下半年好運3星座上榜！

2020下半年好運3星座上榜！

一轉眼2020年已經到了6月，上半年受新冠肺炎疫情影響，社會氛圍沉重又壓抑，所幸目前台灣疫情趨緩，在民生經濟活動重新活躍之季，不妨關心一下下半年的運勢，星座專家艾菲爾在《命運好好玩》節目中分享有3個星座的朋友很幸運，在下半年只要做出正確的選擇，或許就能夠發光發熱。

12星座一周運勢0615-0621

12星座一周運勢0615-0621

心儀對象好難追？5大最難「陷入愛河」星座

心儀對象好難追？5大最難「陷入愛河」星座

她進全聯見「神級組合包」！網推爆：很實用

她進全聯見「神級組合包」！網推爆：很實用

12星座身體優勢公開！　天蠍生殖系統超勇健

12星座身體優勢公開！　天蠍生殖系統超勇健

關鍵字：

星座12星座Dcard

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

40歲女「嫁閨蜜25歲兒子」戀愛2月閃婚

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

跟著大甲媽遶境「巧遇偶像劇男星」

Lulu 10年前「校花級清純照」曝光

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面