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電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

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▲▼ 網購,線上消費,刷卡,滑手機,。（圖／Pixabay）

▲電商上半年度大檔618年中慶開打中，買氣持續升溫，各大平台也再推第二波優惠。（圖／Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

振興三倍券雖然不適用於電商通路，但網購一族還是可以拿到各項優惠幫自己省錢，最近正在開打的電商618年中慶，各大平台狂祭好康，除加深商品下殺力道最低1折起，瞄準攻略最高再送3,300購物金+刷卡金，另有不限金額免運、抽iPhone或汽車等大獎，暖慶期間已催出火熱買氣，今起再祭第二波優惠全力搶攻。

東森購物觀察618活動開跑至今買氣已成長35%，全站續攻上半年最大檔，除各館持續推出超值下殺，消費最高回饋20%東森幣，活動期間完成登記可參與多項好康活動，包括滿3,000元送1,688元折價券、單筆滿618元抽6,180東森幣、不限金額消費週週抽iPhone11等，此外，全通路單筆消費不限金額，可用199元加購限量刮刮卡乙張，張張有獎刮超值好禮，登錄再抽現代汽車。網站也預告6/18當天消費可登記抽免單，將抽出6名幸運會員由東森購物全部買單，讓荷包省很大。

東森購物618年中慶（圖／翻攝自東森購物）

淘寶台灣「618超級買買節」首波開幕慶營收較母親節檔期飆增40%，強勁買氣再祭第二波狂歡優惠，Timberland官方旗艦館3折起、NARUKO牛爾淘寶任選兩件商品最低45折起、寵愛之名全系列商品買一送一，尤其Apple系列商品搭配活動優惠疊加，AirPods Pro入手價免5,300元、iPhone 11+AirPods Pro組合優惠價不到29,000元、MacBook Air 2020 i3低於28,000元。6/1～6/20活動商品滿619元可現折618元，再享0元超取免運；6/18當天早上10點至晚間11點，整點限量發放「618超級買買券」，最低下殺5折起。

為衝高618品牌旗艦最後熱度，蝦皮購物於6/16～6/17壓軸推出「超市囤貨日」，聯手花王、聯合利華、P&G、巴黎萊雅、嬌聯等多家知名品牌，推出日常必囤品最低1折，滿額再送牛排。另預告6/18當天將攜手品牌大店接力推出最低2折，更祭出千萬購物金、超過百件商品快閃半價、618元均一價，如Apple Watch S4 LTE下殺5折價10,950元，另有多項超殺夯品將於整點開搶，Switch紅藍主機瘋搶價只要6,180元、米家最新一代LDS 掃拖機器人特價6,788元。即日起至6/17每天中午12:00及6/18當天00:00再開放100蝦幣兌換1折券，最高放大6倍可折抵618元。

蝦皮購物618年中慶（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物超市囤貨日，蕾妮亞零觸感特薄衛生棉6包組只要276元起。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物618年中慶（圖／蝦皮購物提供）

▲超下飯的扒扒飯雙椒醬只要120元起。（圖／蝦皮購物提供）

momo購物網6/10～6/17首波強打8大品類日為618暖身，號召蘭蔻、Dior、LG、正官庄等百大品牌，數萬件商品5折起，每日更推出不同熱銷品類商品下殺驚爆價。此外再推「下單抽夢幻逸品」、「18元清空購物車」、「整點搶紅包」、「組隊賺18%回饋」等互動優惠活動，每日9:08、12:08、15:08、18:08、21:08狂撒共千萬份100%中獎紅包；於指定日期不限金額消費，登記抽三星Galaxy Z Flip摺疊手機、Switch+動物森友會遊戲片；暖身慶期間將商品加入購物車內，並於6/18當日消費，有機會抽中由momo為你買單。

Yahoo奇摩購物中心攜手Dyson、Roots、Kipling、ASUS、葡萄王等各大品牌打造「超級品牌日」，滿額最高送2,000購物金；6大品類主題日輪番上陣，指定品牌狂降3折起，累積消費滿5,000元再抽iPhone11；單筆消費滿618元，登記搶限量1,680購物金。隱藏版攻略也曝光，使用2張不同指定銀行信用卡購買兩大指定品類，時尚、民生用品單日累積消費滿3,000元送300購物金、買3C家電單日累積消費滿15,000元送1,000購物金，最高可拿3,300購物金與刷卡金回饋。

Yahoo奇摩超級商城則聯手漢神、愛買、神腦、屈臣氏、康是美、白蘭氏等，狂撒千萬「名店振興券」最高現折500元、萬筆「免運折扣碼」，單筆消費滿99元享全家超取0元免運；跨店購買3C家電或時尚生活商品，累積滿萬元最高現折1,200元，刷Yahoo聯名卡最高賺13%回饋。

Yahoo奇摩超級商城618年中慶（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

▲Yahoo奇摩超級商城618暖身慶祭出6大好康。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

PChome線上購物歡慶20週年舉辦生日慶，全站祭出20大超值好康，推出「20長青經典」專區以及年度熱銷爆品、時下最紅美妝必備、免排隊超人氣名店零嘴等分會場，聯手Apple、Acer、飛利浦、Herman Miller等精選百大品牌最高享20% P幣回饋，另有「2020元商品專區」集結多樣下殺瘋搶爆品。6月份也推出36大銀行最高享13,000回饋、儲值購物最高省7,500，及行動支付最高回饋20%。

另於統一時代與信義誠品中間廊道，首度打造「20週年 POP-UP STORE」快閃登場，透過「四大夢想展區」展出20年來歷久不衰的口碑長青商品，以及今昔對比的居家環境，帶領消費者回顧電商發展沿革。

生活市集618年中慶主會場開設6大專場，每周推出人氣大牌商品最低1.9折起，每日再精選熱銷爆品一日限定破盤價1.7折起，活動期間下單刷卡最高享15%回饋。

運動市集今年首度參戰，首波強打6大好康優惠，活動專區最低31折起、下殺好物每日24H今日快搶、熱銷爆品再殺超狂折扣、全站不限消費金額皆免運費、消費登記就送限量LadyMe運動內衣，更集結GoPro、GARMIN、Adidas、Reebok等超過20大品牌商品祭出嚴選品牌接力慶。

松果購物4週年生日慶與618年中慶同步開跑，至6/21止，推出天天整點限量開搶、每日夯品破盤5折，狂灑千萬購物金，天天免費抽iPhone SE，6/18當天再加碼全站82折。暖身活動首度攜手南紡購物中心線上購物助攻，每周精選3C家電、休閒運動、居家生活商品47折起，單筆滿指定門檻享最高12%回饋。

現金回饋網ShopBack618年中慶（圖／ShopBack提供）

▲ShopBack即日起至6/19每天早上11點開跑大牌加碼閃購。（圖／ShopBack提供）

現金回饋網ShopBack從6/15起到6/19，每天早上11點開跑大牌加碼閃購，從綜合性電商、美食外送、時尚美妝、旅遊訂房等海內外300多家電商通通都有限時加碼折扣優惠，6/15上午11點到下午2點率先推foodpanda，現金回饋最高10%，下午2點到5點iHerb現金回饋加碼至10.5%，5點到7點屈臣氏加碼至3.5%，最後3小時由adidas接棒4倍加碼至18%，等於線上特惠價再打88折。6/16、6/17還有家樂福線上購物、agoda、金石堂、生活市集、Yahoo!超級商城、Lenovo、Uber Eats、Shopbop最高至15%現金回饋。

HAPPY GO攜手3大電商祭出比照周年慶檔期的點數回饋規模，遠傳friDay購物提供限量40點兌換60元購物金，點數消費2筆再抽666點；momo購物網即日起至6/21不限金額兌點抽618點，活動期間累計達兌換點數門檻再抽6,180點，刷卡最高享20%回饋；松果購物即日起至6/21慶祝4週年生日慶，回饋卡友加碼狂撒HAPPY GO點數8萬點，首次消費兌點送40點，點數折抵消費2筆再抽100點，活動期間全站商品86折起，使用點數折抵消費再享最低0元優惠。

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