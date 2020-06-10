東森購物破盤下殺慶解封　AirPods Pro激殺6千元有找

▲東森購物網6/10中午12:00限量開賣Apple AirPods Pro，超值下殺東森價5,999元。（圖／翻攝自Apple官網）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情趨緩，全台大解封！為響應防疫新生活運動、回饋會員，東森購物網特別推出「解封特別回饋」，精選旅遊、3C與生活日用品等多項商品「+0元多一件」，超過200項特惠商品限時促銷，今（6/10）中午12:00更將限量開賣Apple AirPods Pro，超值下殺6千元有找，為618年中大促暖身起跑。

618年中大促前哨戰來臨，東森購物推出解封特別回饋，嚴選東風極柔三層抽取衛生紙、太星電工蓋安全彩色延長線與NARUKO牛爾茶樹抗痘粉刺調理乳等多項商品買一送一，逾200項生活用品、美妝保健、3C家電產品更推出限時優惠；Apple旗艦館祭出超殺強檔優惠，AirPods Pro 搭配無線充電盒，限時限量超低價下殺，東森價只要5,999元，iPhone SE則是13,499元起，最高可享24期0利率優惠。

另外，東森購物觀察，5月份旅遊類業績月增率成長約 200%，票券類業績則成長400%，國內旅遊以花東、離島澎湖、清境等景點最受青睞，如東森山林渡假酒店、花蓮理想大地與南投清境佛羅倫斯等人氣居高不下；餐券則以五星飯店為銷售主力，如美福大飯店的彩匯自助餐、台北喜來登大飯店十二廚與台北寒舍艾美酒店探索廚房，買氣嚇嚇叫。而旅遊館也在此時獻上「住第2晚0元」超值優惠，精選清境福爾摩沙時尚會館、花蓮百悅飯店、日月潭瑞居渡假飯店與拉拉山富仙境渡假旅館等15家知名渡假景點飯店，讓消費者安心旅遊又能省荷包。

▲東森購物618年中慶，全通路消費任1筆訂單，即可加購限量「年中刮好運、雙重好禮送」刮刮卡乙張。（圖／東森購物提供）

針對年中慶，東森購物推出多項優惠，也祭出總獎項市值總計高達1,650萬，限量10,000張刮刮卡。即日起至7月底止，全通路單筆消費不限金額，即可用199元超加購限量「年中刮好運、雙重好禮送」刮刮卡乙張，樂享好禮二重奏，第一重張張有獎，最高可獲得東森幣20,000元、東森自然美 NB-1晶鑽組或德國雙人牌鍋具等16項超值好禮，總計10,000個獎項；第二重登錄抽汽車，僅需憑刮刮卡上的序號上網登錄，就有機會抽中現代汽車。