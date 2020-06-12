裸車網購「只要900美元」　Youtuber嗨翻：備胎充電器都有很超值

實習記者陳妙津／綜合報導

美國汽車評測Youtuber托欽斯基（Jason Torchinsky）為了購買一輛「全世界最便宜的電動車」，跨國從阿里巴巴網購一部中國老年代步車「常力」，到手後驚嘆萬分，因為「常力」不僅是金屬框架且內裝完備，備胎、充電器、修理用具一應俱全，裸車僅需930美元（約新台幣2.7萬元），即使算上運費及關稅後，也才花了3000多美元，超高CP值也讓托欽斯基狂讚「物美價廉」。

托欽斯基表示，這輛車訂購後花了好幾天才從中國江蘇到達美國，和美國一款低速電動車GEM相比，常力的內裝顯然更好，而且竟然不是預想中的塑膠框架，而是物超所值的金屬框架。

▲托欽斯基所訂購的常力電動代步車。（圖／常力車廠官網）



從開箱影片可見，常力內部有兩排座椅，內裝包含備胎、充電器、修理用具、電動充氣泵、行李架等，充電器也符合美國標準，看得出麻雀雖小，五臟俱全，讓托欽斯基興奮地連連高呼。

實際在雨天開上路試駕後，托欽斯基表示，雖然道路泥濘，但常力表現出色，「感覺真的像一輛車」，車速可達每小時20公里，雖然不快，但剎車靈敏，他預備未來探索更多常力的細節。

根據常力官網所介紹，該公司是大陸較大的電動三輪車生產廠家之一，遠銷泰國、印度、孟加拉、馬來西亞、印尼及中東等地。而托欽斯基所購買的同款代步車，除了風扇、暖風機外，還有倒車影像系統、行李架、前後保險杠等，後門也可打開。