電商一次開賣5大MIT醫療口罩品牌　「成人、兒童」都有單片6元起

▲電商陸續開賣醫用口罩，除了中衛，其他品牌口罩也相繼上架販售。（圖／品牌提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網路購買醫療用口罩越來越方便，電商平台首波開賣中衛口罩後，摩戴舒、天天、永猷、濾得清、淨新等其他廠牌口罩也陸續上架，momo購物網、松果購物今（6/12）再公布最新一波口罩開賣時間點，其中有兒童口罩可選購；蝦皮超市天天限量開賣，生活市集站上還有貨可下單；東森購物、PChome 24h購物、博客來則持續進貨中，網站開賣資訊也會隨時更新。

東森購物持續補貨上架中衛、MOTEX摩戴舒、台灣巧護士等醫療口罩，消費者可隨時留意網站開賣資訊。PChome 24h購物在歷經兩波中衛口罩販售後，目前也在進貨上架中，開賣時間依網站公告為主；博客來的口罩販售相關資訊將隨時於網頁更新，消費者可利用網頁商品搜尋功能查詢。

松果購物預告今（6/12）下午6點第4波開賣限量口罩，主打「永猷」成人醫用口罩，每組50入，每盒均價370元，每人購買數量不限。生活市集站上醫用口罩目前還有貨量不用搶，販售品牌包括威欣利、順易利，一盒50片裝，折扣後單片10.58～11.24元不等，並提供不同組數方案，一次最多可買到10盒，不過威欣利醫療級口罩則是每人限購1組，之後會不定時上架更多品項。

▲生活市集站上醫用口罩還有貨，隨時下單不用搶。（圖／翻攝自生活市集）

▲蝦皮超市天天限量開賣MIT醫療口罩。（圖／翻攝自蝦皮購物）

蝦皮購物每天傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣MIT醫療口罩。momo購物網宣布備足10萬片醫用口罩，將於6/15早上第二波開賣包含中衛、MOTEX 摩戴舒、天天、永猷、濾得清等5大品牌，單片6元起，每會員限購1件。

momo購物網表示，中衛口罩上架規格有成人平面、成人3D立體2種款式，成人平面口罩提供薰衣紫、深丹寧、軍綠、酷黑4色，單盒50片裝，售價300元；另有特殊色丹寧牛仔、酷黑迷彩與酷黑色系組合包，30片裝組，售價300元；3D立體口罩則以酷黑色為主，單盒50片裝，售價499元。

其他品牌部分，「MOTEX摩戴舒」提供平面醫療口罩50片裝，售價349元；鑽石型成人口罩50片裝，售價509元；台灣N80口罩30片裝，售價380元。「永猷」成人醫用口罩50片裝，售價379元。「濾得清」藍色成人醫用防護口罩50片裝3盒組，售價1,350元。

想買兒童口罩的話，可參考「天天」醫用機車族專用親子口罩綜合30片裝組，內含成人活性碳口罩15片、兒童立體活性碳口罩15片，售價370 元。另有成人款藍色室內醫療平面口罩5入3包組，售價147元可供選購。