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北京直擊／每日千人排隊做核酸檢測！京城大清查…去過新發地「一個都別跑！」

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記者任以芳／北京報導

北京進入非常時期，從12日開始進行全城兩千多萬人大清查，只要去過新發地市場，都得做核酸檢測和居家隔離。《ETtoday新聞雲》記者實際直擊西城區體育場的檢疫點，從早上八點開始，短短兩個小時，超過一千多人報到，現場工作人員透露，「整天下來，西城區可以做到快三千多人，預計24小時內報告出爐，所有檢測的人員還得進行14天居家隔離。」

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

▲北京全城大清查，去過新發地市場一率做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝，下同。）

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

▲年輕族群防護意識很高，做好防護出門做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

北京六月艷陽天，還沒中午氣溫就飆過33度，西城區體育館擠滿做核酸檢測人潮，記者在現場發現，有超過八成以上的排隊著都是退休的大爺大娘，大部分的人戴著口罩、打著陽傘、穿拖鞋就出門，少數的年輕族群防護意識很高，特別穿上了雨衣、戴手套、護目鏡。現場有許多社區管委會的人員舉牌指引，民眾得先報到，拿了號碼牌才能排隊檢疫，目測大約每兩百人一個單位放行。

▼北京檢疫點有許多社區管委會人員舉牌指引。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

▲從12日開始北京開始全城大調查。（圖／記者任以芳攝）

一連多天北京大檢測，現場等待的北京市民告訴記者，「這幾天不少親友都接到社區管委會的調查電話，或是上門查訪，只要去過新發地市場，就得在指定時間，到住家附近做檢測。」據了解，調查以5月30日前後14天做為檢疫衡量標準，尤其是5月30日到6月13日去過的民眾，列為「超級重點追蹤對象」。除了本地市民，短期出差、駐點出差、台商、外國商務客等相關人員，包括《ETtoday新聞雲》駐京記者也有接到調查電話，確認是否去過新發地市場，如果只是去周邊不用做檢測，其他沒有去過新發地的人員，還得簽下切結書。

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

▲北京超過一百多個檢疫點做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

採訪過程中，不少人無奈表示，「雖然去過新發地，只是去買水果、蔬菜、或是新鮮肉類，都是露天場所，根本沒踏進魚貨生鮮區，還是被通知檢疫。」因為新發地市場都是第一手食材，非常新鮮，成為北京退休大爺大媽買菜天堂，很多人每周專程採購。因此，這一波清查目標將近八成都是中年、老年人，年輕族群非常少。

再者，新發地是全亞洲最大批發市場，每天近十萬人、批貨、採購，外加一般民眾消費，流動吞吐量實在非常龐大，甚至牽動周邊外省來的批發商。北京調動四個東城、西城、石景山、豐台、門頭溝等區，結合重點醫院進行全面檢測，精準防控。

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

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