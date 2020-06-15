北京「玉泉東市場」也被封閉！屬地啟動「戰時機制」周圍社區全封管

▲北京新發地海鮮市場緊急關閉，門口都是公安、武警。（圖／記者任以芳攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市豐台區「新發地市場」13日被緊急封閉之後，海淀區的「玉泉東市場」也於15日緊急封閉，並啟動「疫情防控戰時機制」，對周邊社區實施封閉管理。北京市政府新聞辦主任徐和建表示，此次聚集性疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，首都疫情形勢十分嚴峻。

北京市15日下午召開疫情防控記者會，徐和建指出，自11日以來，北京連續新增新冠肺炎確診病例（截至14日為79例），從流行病學調查結果來看，此次聚集性疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，「目前對新冠病毒的變異傳播等規律，還沒有完全掌握。」

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徐和建提到，境外疫情也仍在蔓延，首都疫情形勢十分嚴峻，要充分認識到首都疫情防控的長期性、複雜性和艱鉅性，切不可有任何麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，「必須時刻繃緊外防輸入、內防反彈的這根弦。」

徐和建表示，疫情發生後，北京市迅速對「新發地批發市場」進行封場休市，對其周邊社區實行了封閉管理，今天（15日）又對「玉泉東市場」及周邊社區實行了封閉管理，屬地已經啓動「疫情防控戰時機制」，從嚴從快做好疫情防控各項工作。

徐和建也呼籲，廣大市民朋友應遵守防護防控規定，不信謠、不傳謠，從權威渠道獲取權威信息，時刻保持防護意識，科學佩戴口罩，不扎堆、少聚集，不聚餐，注意飲食衛生和食品安全。

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