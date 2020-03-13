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為免官官相護　民間望《法官法》子法增加非法律人評委

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▲▼民間司改會召開監督《法官法》子法修法記者會。（圖／民間司改會提供）

▲民間司改會召開監督《法官法》子法修法記者會。（圖／民間司改會提供）

記者吳銘峯／台北報導

人民直接請求法官、檢察官個案評鑑的《法官法》新制將在7月17日上路，但相關的配套法令仍有許多疑義。民間司改會13日召開記者會，呼籲司法院與法務部再修訂《法官法》子法時，增加非法律人評委的人數，以避免官官相護的問題。另外他們也希望評委的「執行秘書」應為專責人員，避免行政官兼任。

《法官法》子法《法官評鑑委員會組織規程》、《檢察官評鑑委員會組織規程》均由司法院或法務部自行頒訂，但2項法令中均規定評鑑委員會的執行秘書，都由行政官僚兼任。民間司改會董事長林永頌指出，執行秘書等同民間團體的「執行長」，綜理會務，執行決議，是評鑑委員會的行政最高負責人。這麼重要的職務竟是行政官僚兼任，不是專責人力，請問如何能夠專心投入會務經營？如何能夠獨立抵抗權貴關說？因此他建議修改《組織規程》，應授權評鑑委員會自行招募聘用專責人員來擔任執行秘書，禁止司法院與法務部代為招募任用。

而雖然司法院不斷喊出「司法親民」的口號，但實際上在評鑑部分並不親民。司改會指出，法官評鑑委員會雖有獨立會所，但在司法院第2辦公室9樓，但空間不足以容納人民到場請求評鑑；至於檢察官評鑑委員會則是蝸居法務部大樓，連獨立會所都欠缺！所以司改會建議廣設會所或辦事處，主動親近民眾。

而這次記者會中，包含立法委員吳玉琴、邱顯智都到場聲援。其中吳玉琴指出，新修正《法官法》對法官評鑑委員會的組成人士，相較舊法增加2位「學者與社會公正人士」；但卻沒有明文規定非法律人的比例。因此她建議修改相關子法，規定6位「學者與社會公正人士」的非法律人比例。以期盼藉由非法律人的參與，確保人民能夠在請求個案評鑑時，得到具備人性溫暖與同理心的回應。

另外邱顯智也提出，希望能舉行《法官法》相關配套子法公聽會，邀請民間團體、學者專家、司法院、法務部及法官、檢察官評鑑委員會出席，共同商討對策，打造親民、便民、有效能的法官、檢察官評鑑委員會。

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