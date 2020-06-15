老鳥教練叫菜鳥帶學員最後1堂課潛水竟溺斃！3教練判刑

▲廖姓教練等3人，被依過失致死罪判刑定讞。此為示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

從事金融業的祝姓女子，2016年7月底在新北市貢寮區參加潛水訓練末堂課，當時本應由十餘年潛水經驗廖姓教練帶隊，但廖男卻要求另外2名資歷不到5天的新教練帶下海，結果祝女脫隊溺斃。廖男等3人被依過失致死罪起訴，廖男事後賠償179萬元取得和解。最高法院15日將3人分別判刑7到9月，並宣告緩刑定讞。

判決指出，廖男是台北某潛水訓練中心負責人，案發當天上午宣稱身體不適，站在岸上，督導另外2名菜鳥教練帶著祝女等3名學員，到鼻頭海域進行最後一堂潛水課。當時由男教練帶隊，女教練殿後，但疑似沒有遵守與學員保持伸手可觸及距離的安全規定，祝女遭海流沖走脫隊，等到殿後的女教練發覺祝女消失時，為時已晚。

眾人趕緊通知其他教練協尋，最後發現祝女已躺在12、3公尺深海底，距脫隊點已長達43公尺遠，被拉上岸後已無生命心跳，送醫不治。家屬提告，檢方認定廖男與2名菜鳥教練均有責，提起公訴。

法院審理時，廖男否認具有過失，辯稱當時督導2名教練協助帶隊，聽到失蹤後還趕緊調度人員協尋，他自己也有下海尋找；至於菜鳥男教練辯稱，當時聽到「海鰻」出沒發出聲音，他指示學員們過來觀察時，女教練才告訴他祝女不見了，便開始找人；至於女教練則說，那時候因為學員們並排，後來才發現祝女沒有跟上，當下立刻一起找人。一審均認定有罪，將廖男與女教練分別判刑10月，男教練判刑8月。

案件上訴二審，廖男等人認罪，廖男並賠償179萬元取得和解。二審高等法院因此改判廖男9月、緩刑3年，女教練判刑9月、緩刑2年，男教練判刑7月、緩刑2年。全案再上訴第三審，最高法院15日駁回上訴定讞。

