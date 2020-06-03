妹妹陷3案！前檢察官違法幫打官司遭彈劾　監察院：嚴重損害司法公信

▲王全中2019年10月1日辭掉檢察官職務。（圖／資料照／王全中提供）

記者陳俊宏／綜合報導

南投地檢署前檢察官王全中於任職期間，違法擔任胞妹的辯護人，甚至為此多次表明檢察官身分。監察院彈劾審查會2日以11票全數通過彈劾王。

監察院表示，本件彈劾案由監察委員蔡崇義、高涌誠負責調查。彈劾案文指出，被彈劾人王全中原是南投地檢署檢察官，2019年10月1日辭職；王於該署任職時，即曾於2012年4月間，因違法聲請於其親人（妻、子、岳母等人）所涉之行政訴訟中擔任代理人引發爭議，經民眾檢舉交南投地檢署查明後，由該署提供相關規定 「促請注意」。

▼監察院認為，王全中嚴重損害檢察官形象及司法公信。（圖／資料照／王全中提供）

監察院指出，詎王全中未知所警惕，於2017年間其胞妹與他人因糾紛所致之誣告、傷害及偽造文書等訴訟案件中，復以其胞妹辯護人自居，積極參與相關訴訟程序，甚至為此多次表明檢察官身分，以及曾有「具狀聲請交付審判」之核屬執行律師職務情事，嚴重損害檢察官形象及司法公信。

監察院說，王全中違反《法官法》、《檢察官倫理規範》等規定，情節重大，依《憲法》、《監察法》及《法官法》規定彈劾，移請司法院審理，依法懲戒。