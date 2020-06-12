惡狼役男休假摸入民宅　女嬰旁性侵少婦還辯「我可以召妓」

▲潘姓男子服役時性侵少婦，判刑8年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

潘姓男子21年前在屏東服役時，離營休假時竟在清晨摸入民宅，發現一名大陸籍少婦小蘭（化名）正與她一歲大的女兒睡覺。潘男毆打小蘭，並恐嚇「不配合的話，我就殺了妳女兒」，性侵得逞。潘男被逮後，還辯稱自己大可召妓，不須性侵。最高法院審理後，將潘男判刑8年定讞。

判決指出，潘男2009年間7月31日入伍服役，當年10月18日就因犯下搶奪、竊盜等刑案，而被停役，在短短的2個半月軍旅生涯中，他就犯下本案。案發於當年父親節，清晨6時50分許，離營休假的潘男摸入屏東市一戶民宅，發現小蘭正與一歲大的女嬰一起睡覺。潘男見色心起，先以枕頭壓住小蘭臉部，小蘭抵抗，潘男又徒手掐住小蘭頸部，毆打小蘭頭、頸部，並恫稱：「不配合的話，我就殺了妳女兒」，小蘭心生畏懼，讓潘男性侵得逞。

潘男完事後隨即逃逸，小蘭也即刻報警，並到醫院驗傷。案件當時並未偵破，但潘男在2016年間因另外涉及桃園性侵案件，經比對DNA後，檢警查出他另外還犯本案，因此追加起訴。

法院審理時，潘男否認犯罪，辯稱他大可以召妓的方式獲得滿足，不須甘冒重罪風險而犯下本案。但法院認為，潘男服役期間犯竊盜、搶奪等罪，主因是服役薪資太少，所以才行竊搶奪，故潘男應無多餘錢財可以支付召妓費用；此外再根據客觀的DNA證據，法院認定潘男有罪，一二審均將他判刑8年。

其中二審高雄高分院更認為，潘男為滿足一己之色慾，竟罔顧他人身體之自主權利，侵入小蘭住宅，以強暴、脅迫之強制手段，壓制小蘭而為犯行，使小蘭當時受有巨大驚嚇，更致小蘭日後留下難以抹滅之心理陰影，所為實不宜寬貸；又犯後否認犯行，迄今不知悔悟，且未達成和解，態度難認良好，因此維持8年的刑期。全案再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。