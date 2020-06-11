玩手遊輸了就脫衣！高中女與2男大搞3P　他想「再一次」被拒…竟硬上下場慘

▲高中少女與男子合意性交，對方想再來一次，她出言拒絕卻遭硬上。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台南報導

17歲少女小凡（化名）與男子阿宏（化名）一同玩手遊，並約定輸了就脫衣，直到脫光衣服，2人便發生性關係。隔日，2人到摩鐵嘿咻，而這次阿宏友人阿哲（化名）也加入戰局，3人大搞3P。沒想到，結束激戰後的阿宏意猶未盡，又將小凡帶回家中，但此次遭到拒絕，孰料他竟出言恐嚇，最後硬上得逞。法官審理後，判阿宏3年8個月徒刑。

判決書指出，17歲的小凡是阿哲高中學姐，並透過阿哲介紹認識阿宏。阿宏2018年12月31日透阿哲之託，將小凡接回他家等待阿哲下班，而2人在家中時玩起手遊，還約定輸了就要脫衣服，沒想到小凡輸到脫光，最後2人合意性交，直到阿哲下班。

同日晚間，阿宏、阿哲及小凡3人一同到阿宏上班處所，直到隔天阿宏下班又直奔摩鐵，3人玩起3P在摩鐵激戰了一個上午，但沒想到，結束後的阿宏仍意猶未盡，又單獨將小凡帶回家中想再來一次，不過這次因小凡身體不適，因此拒絕。孰料，阿宏竟打電話給阿哲，由阿哲出言恐嚇，「若不乖乖配合，就要將你的醜事散布出去」，小凡唯恐裸照被公布，只好忍著委屈遭到阿宏硬上得逞。

案經小凡父母發現後提告，但阿宏矢口否認硬上還辯稱，小凡所陳述發生關係的時間太過緊湊，不合常理。不過，阿哲出面證稱，事發當天3人確實有到摩鐵嘿咻，而離開摩鐵後又接到阿宏電話，「阿宏要我想辦法讓小凡跟他發生性行為，否則要我立刻歸還欠他的錢」，於是他開口威脅小凡，要小凡配合。

法官審理後認為，小凡指證歷歷，且阿哲也出面證稱，法官因此認定阿宏罪刑，認為他為了滿足一己私慾，竟不顧小凡的拒絕，仍強行硬上，明顯欠缺尊重女性身體自主權，因此將他判刑3年8個月。全案可上訴。

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