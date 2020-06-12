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高市警親密交纏道親！生子還拒驗DNA　與小三聯手反控妻：虛構事實…下場出爐

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲高市警員外遇生子，卻不願驗DNA，法官認定外遇事實，判他與小三須連帶賠償正宮52萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名已婚的李姓員警是一貫道信徒，卻與道親方姓女子大搞婚外情，還生下一名孩子，但他拒絕驗DNA，還否認外遇。不過，法官調查，發現市警局調查報告中，李男自承外遇，還因此遭記大過，法官最後判2人須連帶賠償正宮52萬元。

根據判決，李男妻子提告主張，方女明知李男已婚，卻仍與其交往還發生性行為，李男還多次留宿方女台中的住處，2人甚至還生下一名孩子，讓她相當痛苦，因此對2人提告求償。

不過，李男否認外遇，並指李妻的訴訟請求權已經超過2年的時效，沒有提告權力，還辯稱自己與方女只是一貫道的道親，雖然他曾在市警局督察組訪談時坦承外遇，但該次筆錄並未踐行刑事訴訟法第95條告知的義務，筆錄內容並不具證據能力，因此不得作為證據。而方女也反指李妻虛構事實，嚴重毀壞她的名譽。

法院審理時調查，透過市警局的調查報告中，可以認定李男與方女有不正常的感情交往，並且生有子女的事實，李男還因此遭記大過並調整職務。另外，警方也曾派人蒐證，發現里男多次到台中找方女，車子就停在方女住家前，2人還一同手牽手外出用餐等。

此外，法官也發現，李妻在得知2人姦情時到提告，並未超過2年的時效，李男又不願驗DNA，但也提不出正當理由，因此認定2人侵害李妻的配偶權，判2人須連帶賠償李妻52萬元。

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