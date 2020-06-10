激情交纏正妹網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　她嬌喊：子宮要壞了…正宮崩潰





▲人夫出軌，多此與小三發生性關係，還互傳鹹濕對話，正宮一見崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

人夫阿宏（化名）與女子小凡大搞外遇，不但多次在外嘿咻，且還多次傳送鹹濕對話，「只有側插妳會求饒」、「很緊很包很夾」等，甚至鬧出人命，讓正宮一見崩潰提告。法官審理後，判2人須連帶賠償正宮45萬元。

根據判決，阿宏的林姓正宮提告主張，她與阿宏結婚1年多，孰料，卻在2019年年初發現阿宏出軌，多次與小凡發生性關係，還互傳鹹濕對話。透過內容可以發現，阿宏傳訊，「只有側插妳會求饒」、「跟妳不戴超爽」、「很緊很包很夾」，而小凡則回覆，「那個感覺子宮都要壞掉」、「我認真！你是我第一個主動要吃棒棒的」。

此外，林女還發現，小凡明知阿宏已婚，還曾傳訊，「遊戲上就知道，你結婚有家庭」，但2人仍發生關係，甚至鬧出人命，而阿宏還安撫小凡，「我知道感處難過很多，辛苦的是妳，因為藥妳吃，感受妳最深，是我爛無能保護好妳跟小孩，沒能留下他，但如果還有下一個！我要留下他！」讓林女一見崩潰，最終提告求償。

法官審理時，2人矢口否認犯行，辯稱2人透過遊戲認識，只是一般朋友互動，只是互開黃腔，尺度比較大，但不被法官採信，最後依法判2人須連帶賠償林女45萬元。全案可上訴。

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