破門驚見床上躺裸男！還被老婆笑「早洩」人夫崩潰…她加碼曝「連3劈真相」

▲人妻外遇被破門抓姦，老公提離婚訴訟。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人夫指控，妻子與另一名男子阿宏（化名）長期搞婚外情，他更曾破門目睹妻子與阿宏衣衫不整躺在摩鐵內，此外，妻子甚至還打電話向大姨子譏笑他的性能力，讓他覺得相當受傷，決定提出離婚訴訟。一審法院勘驗各項事證後判准離婚，但人妻不服上訴，高等法院維持原判。可上訴。

人夫表示，與妻子1992年結婚，育有一女，孰料，妻子婚後竟與阿宏長年維持不倫關係。2016年10月31日人夫開車跟蹤妻子，發現妻子與阿宏竟到新竹一間摩鐵開房間，氣得他撂人破門抓姦，目擊2人躺在床上，阿宏全身赤裸，妻子則衣著單薄，2人事後向他道歉賠償，並簽立和解筆錄。

除此之外，人夫指出，妻子還曾打電話給大姨子表示，「他碰我但我不喜歡他碰我，反正我就不喜歡他碰我啦，因為我和阿宏很好，這是一點，再來我本來就不愛他」、「他想離婚我也想跟他離。但是錢的事情，抱歉！我沒那麼容易放過你」、「他早洩的事情我就把他檯面化。一個男人被女人說早洩基本上這對男女就不用幹下去了。...他自己心裡的心結應該也會讓他硬不起來吧。他這樣在我面前應該硬不起來了吧」，讓他忍無可忍，決定提出離婚。

人妻辯稱，跟阿宏是朋友關係，當時會同住一間摩鐵是為了省錢，且當時雙方已達成和解，代表丈夫已經原諒她了，且這件事情都已經過去3年多了，與姊姊的對話也只是一時氣憤，才會出言嘲諷，此外，她婚後盡心照顧家庭，丈夫多年來老是責怪她沒有生兒子，2015年起又陸續跟3名女性外遇，老公還曾為此簽立和解書，且2人分居2年期間仍一起與女兒聚餐、旅遊，不是不能繼續維持婚姻關係，就算婚姻產生裂痕，也是老公不顧家庭、外遇在先導致的，認為老公提離婚沒有理由。

台北地方法院勘驗各項事證後判准2人離婚，案經上訴，高等法院認為，人妻與人夫確實曾各自出軌，都造成夫妻的情感裂痕，雙方婚姻確實難以繼續維持，原審並無違誤，駁回上訴維持原判。全案仍可上訴。

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