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北韓強硬嗆動武南韓　分析曝「威逼內幕」：空飄傳單只是藉口！

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▲▼金與正出席南韓平昌冬奧。（圖／路透社）

▲圖為金與正出席南韓平昌冬奧。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓脫北者團體空飄傳單物資的行為激怒北韓，讓北韓領導人金正恩的親妹、勞動黨第一副部長金與正威脅要對南韓採取軍事行動。但分析認為，空飄傳單事件只是平壤政府的藉口，加大賭注、製造危機，透過威逼南韓來得到北韓想要的東西。

多年來，脫北者團體與部分民運人士朝北韓方向空飄傳單、大型氣球，批評金正恩的擁核野心及人權紀錄。對此，金與正13日透過官媒朝中社（KCNA）發布聲明時提到，透過行使最高領導人、黨、國家賦予她的權利，要果斷採取下一步行動，「我相信，我軍也將採取一些行動來平息人民的不滿，一定會執行的。」但她並未確切說明下一步將採取何種行動。

非營利獨立機構「國際危機組織」高階顧問金杜妍（Duyeon Kim）認為，「這些傳單只是藉口或是理由，加大賭注、製造危機，脅迫首爾政府來得到北韓想要的東西。」

▲▼ 脫北團體2016年在兩韓非軍事區利用氣球空飄反北韓傳單。（圖／路透）

▲南韓脫北者團體2016年在兩韓非軍事區利用氣球空飄反北韓傳單。（圖／路透）

金杜妍表示，南韓預測美國會以取消部分制裁來換取北韓關閉其核設施，但美國總統川普在2019年2月越南河內的川金二會上，拒絕北韓提及的解除重大治才換取放棄核設施的要求，使得談判陷入僵局；到了同年6月，川金在兩韓邊境會晤後同意恢復談判，但10月份瑞典工作級別會議再度宣告破局，根據北韓說法，未達協議的主因是美國人抱持「舊的立場與態度」。

根據上述種種，金杜妍指出，北韓感覺被南韓「背叛」（betrayed）與誤導，且持續舉辦的美國、南韓聯合軍演也讓平壤政府感到不高興。

談及北韓揚言對南韓採取軍事行動，首爾遠東研究所分析師金東佑（Kim Dong-yub）日前表示，北韓可能是在兩國有爭議的西部海上邊界周邊「策劃」某些事情，「朝鮮半島西部海域北方限界線（NLL）附近可能將發生挑釁行為，多年來，兩韓在那裡發生多場衝突。」

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▼北韓領導人金正恩的親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／路透社）

▲▼北韓,朝鮮,金與正,勞動黨（圖／路透社）

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