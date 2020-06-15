日本首波放寬出境！傳包機載250商務客飛往越南　須先接受PCR檢查

▲日本政府外務省表示，這次乘客在搭機前須先接受PCR檢查，確認沒有感染，才能獲得越南方面許可入境。（示意圖／路透）

文／中央社東京15日綜合外電報導

日本受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響採取嚴格出入境管制措施，目前傳出首波放寬最快可能在6月下旬，對象是約250名日本商務人士飛往越南，主要以進行駐地人員的換班為主。

日本經濟新聞報導，首波放寬定位為試辦，將採包機方式、最多搭載250名乘客，且這些乘客在出境前必須接受PCR檢查。

日本政府外務省表示，越南從3月下旬開始原則禁止所有外國人入境，因此，這次乘客在搭機前須先接受PCR檢查，確認沒有感染，才能獲得越南方面許可入境。日本政府目前正儘速做好檢查體制的準備。

外務省官員說，越南方面為恢復經濟活動，對接受日本商務人士入境也表達積極態度。這一波前往越南的商務人士，預料以日本企業進行派駐當地人員換班等為主。

日本貿易振興機構（JETRO）統計，截至2018年12月為止，共有超過1800間日系企業進軍越南；日本政府觀光局統計，同年平均每天都有約2300名日本人從日本前往越南。

日本方面也在檢討放寬來自越南的商務人士入境，有意恢復接受來自越南的技能實習生入境。

目前已知日本政府為了兼顧防疫與恢復經濟活動，將分階段重啟國際間人員往來。除了越南，也正跟泰國、澳洲及紐西蘭協議。

除了這4個國家，日本政府在確認國內外疫情狀況的同時，也考慮擴大放寬國家，將以中國、韓國及美國等與日本關係深的國家進行慎重檢討。

在商務人士先行後，第2波放寬對象將以留學生為主，再來才會是觀光客。