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怒衝校長室譙女師「爛」挨罰1萬！家長拿「這證據」回擊…逆轉獲判無罪

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▲生氣,憤怒,罵人,不爽。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屏東某國小家長因不滿小孩遭老師錄音，失控辱罵該名教師「爛老師」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／屏東報導

屏東潮州某國小吳姓學生家長因不滿自己小孩被老師錄音，氣憤衝學校校長室開罵「妳是個爛老師」，女師不滿遭辱怒提告，吳生家長一審被判罰1萬元罰金；案經上訴，二審大逆轉，法官認為家長是因懷疑小孩被錄音才口出惡言，考量雙方情境後改判無罪，家長免受罰，而據了解，女師現已遭停聘。

屏東潮州一名國小女老師控訴自己遭學生家長辱「爛老師」，她表示，2018年10月29日當天雙方在校長室溝通教學問題時，吳生家長因對她有所不滿，竟失控在公開場合大罵「妳是個爛老師，妳就是個爛老師」等話，讓她精神及心理受創，同時也嚴重影響她的人格及社會評價，對此決定提告。

屏東地院審理時，吳生家長辯稱，會講出這話是因該名老師會對他小孩錄音，他不認同這樣的教學方式，感覺像是老師在玩弄學生，強調自己說話沒有侮辱之意，接著更直言，「這名老師事後已遭校方停聘，不具教師資格，如果她現在不是老師，我講她爛老師過分嗎？」

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一審法官認為，縱使這名女老師被停聘確定，教學不被學校及教育主管機關認可，也僅表示女老師教學客觀上未達到教育行政機關的要求，並不代表其他人就有權利能貶損她人格，審結依公然侮辱罪判吳生家長1萬元罰金，得易服勞役10天。

案經上訴，二審合議庭勘驗案發當天在校長室的錄音，發現吳生家長質問女師有無錄音時，女師總是避開問題不願正面回答，此外還不斷反過來要求對方提出證據，另加上女師後來向縣府教育處承認錄音，也更加確定無生家長的質疑確實有依據，法官認為，雖然「爛」字用來罵人一般解釋為「差勁、不好」，但吳生家長是針對女師對學生錄音一事做出評價，並非無的放矢、胡亂漫罵，審結改判家長無罪。

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