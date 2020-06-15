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老師批作文負能量！　小五女衝出教室「翻欄杆墜樓亡」...學校過30分才通知

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▲小五女學生疑似因為作文被批評跳樓，家屬痛心不已。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲小五女學生疑似因為作文被批評跳樓，家屬痛心不已。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇常州市傳出一名小學5年級學生妙妙（化名）被老師打巴掌，要求重寫作文，4日下課後突然跑出教室，並且翻越欄杆跳樓身亡。家屬指出，事發前妙妙被老師要求作文要「傳遞正能量」，學校在出事之後，隔了半小時才通知，因此質疑這段時間內發生了什麼。

綜合陸媒報導，妙妙的小姨張小姐表示，家屬4日下午3點多接到班主任通知，孩子「出事了」，等她到了醫院，得知妙妙已經去世。家屬在與警方製作筆錄時才得知，妙妙是墜樓過世，不敢置信地說「妙妙是個活潑開朗的孩子，學習成績也不錯」。

家屬觀看了學校監視器畫面後，張小姐指出，妙妙當時剛上完2節作文課，墜樓前「表情一臉痛苦」。妙妙的媽媽整理書包時發現，事發前妙妙的一篇作文被老師批註要「傳遞正能量」，懷疑兩者有關聯。

▲小五女學生疑似因為作文被批評跳樓，家屬痛心不已。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲作文被大幅修改。（圖／翻攝自新京報，下同）

妙妙的作文中寫道，「不要被表面的樣子，虛情假意偽善的一面所矇騙。在如今的社會裡，有人表面看著善良，可內心卻是陰暗的。他們會利用各種各樣的卑鄙手段和陰謀詭計，來達到自己不可告人的目的。」內容被老師指太過負能量，除此之外也有許多部分直接被劃掉。

張小姐透露，監視器畫面中妙妙墜樓的時間是15時15分，但妙妙媽媽在15時42分才接到通知說出事了，老師沒有第一時間通知，中間有30分鐘的「空白」，也沒有提到墜樓，「我們希望瞭解清楚孩子墜樓前究竟發生了什麼，希望徹查這名老師的行為」。

常州市金壇區官方通報稱，聯合調查組在調查過程中，共走訪班級學生45名、學校老師3名，未發現當天課堂中存在辱駡、毆打學生情況。公安部門通過現場勘查、查看監控錄影和走訪調查等工作，排除他殺。

妙妙家屬14日表示，對上述調查結果並不認可，目前還在與學校協商處理此事。

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