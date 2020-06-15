左轉騎人行道慘吞「闖紅燈1800元罰單」　騎士一告神逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

鍾姓男子去年12月18日上午11時許騎車外出，行經台中市西屯區至善路與上安路口時，因為騎上人行道左轉，被警員開了一張1800元的罰單，但他自認沒有闖紅燈，車身也沒有超過停止線，因此提出行政訴訟，最後成功撤銷罰單。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

鍾男在判決書中主張，當天他行經至善路往南的單行道，接著想要經由內新庄仔溪排水陸橋，迴轉到至善路往北的單行道，於是繼續往前騎到上明一街住家車道口，結果就在內新庄仔溪排水陸橋上被停等紅燈的警員攔停，說他違規闖紅燈，「但是我自始至終都沒有穿越路口的意圖，車身也沒有超過停止線，自然沒有闖紅燈。」

台中市交通事件裁決處主張，這起事件是警員親眼目睹，鍾男在上安路口遇紅燈號誌，隨即騎上左側的人行道，前往至善路往北方向的單行道，況且人行道也是屬於道路的一部分，機車也不能在上頭行駛，騎士卻無視紅燈轉而騎上人行道，依法開罰1800元罰鍰、記違規點數3點並無不妥。

不過，台中地院行政訴訟庭法官認為，鍾男雖然騎上人行道，但並未跨越停止線，也沒有對其他用路人或行人造成危害，違規的部分頂多算是與行人爭道，警方依道路交通管理處罰條例第53條、第63條開罰，顯然有所為誤，最後裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。