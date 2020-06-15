愛妻「恩愛照」外流！警夫怒告神展開　前同事家搜出7顆硬碟

▲高姓警員在市議員的陪同下召開記者會說明。（圖／記者邱中岳攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市中正二分局高姓警員因為忘了帶走插在警局電腦的隨身碟，導致與老婆的「恩愛照」外流，還被記過處分；他指控是前同事、北投分局警備隊黃姓警員散布私密照片，氣得一狀告上法院。警方循線追查，竟然在黃員的住處查獲7顆硬碟，內容是近10年間同仁進出駐地的畫面，由於不少場所屬於非公共場合，最後決定報請停職，並依妨害秘密罪嫌將他送辦。

高員過去曾將私人隨身碟插入警局電腦使用，後來忘了拔除，沒想到存在裡面的愛妻私密照片因此外流，他認為是當時還是同單位的黃姓警員散布照片，甚至向媒體爆料，說某警員在公務電腦裡存放猥褻照片，害他遭到記過處分。

▲高員指控是黃姓前同事搞鬼，害他遭到記過處分。

高員事後越想越不滿，認為督察組偏袒同事，本月2日曾在市議員陪同下召開記者會說明，同時表示會對此提出告訴。根據《自由時報》報導，警方5日持搜索票前往黃員住處，沒想到竟然找到7顆硬碟，交由專業單位鑑定後，發現硬碟內存放許多手機拍攝的影片，大多是警局同仁進出駐地的畫面，有些地方還是非公共場合，地點包含大安、中正二、北投分局，時間長達10年。

有警局同仁私下透露，黃員這麼做是想抓住其他人的把柄當成籌碼，例如出勤是否準時等等，但這部分並未獲得證實。更誇張的是，黃員還曾在半年內調查超過6000筆個資，甚至跑到中正二分局拍攝周邊汽機車，行徑相當詭異，但他辯稱只是想留下紀念，現在不僅可能面臨停職處分，訊後也被警方依妨害秘密罪嫌送辦。