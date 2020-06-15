暗房中享受2次！工程師買春睡醒出事　警一查「茉茉」是男的：他可能崩潰

▲林男看到「茉茉」傳來好身材的照片，十分心動。（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名林姓工程師和一名暱稱「茉茉」的女子，約好以2000元進行「半套」性交易，他在黑暗的房間中享受到睡著，結果醒來發現皮夾內的3000多元現金不見，立刻報案告竊盜。未料，警方展開追查超吃驚，發現「茉茉」的真實身分竟是一名29歲男子，直言若當事人知道「茉茉」從女兒身變男兒身，可能會崩潰。

《聯合報》報導，林男近日看到「茉茉」有PO性交易的訊息，就進一步詢問，看到對方傳來好身材的照片，十分心動，談好價碼後就約在新竹一間旅館。但茉茉卻提出多項要求，指怕遇到警方掃黃，要林先去開好房間、不用鎖門，自己會敲門進去；且房內不能開燈，要全暗之下進行。

林男脫得一絲不掛躺在床上，等待茉茉到來，也做到對方所要求的事項，後來在伸手不見五指的房間內，依稀看到對方出現。茉茉幫林口交兩次，還吻遍他的全身上下，但全程非常安靜，沒說任何一句話。

▼員警直言，若林男知道「茉茉」的真實身分，可能會崩潰。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

林男摸茉茉的胸部，發現是平的，想再往下摸就被拒絕，但也沒多想，因完事後太舒服而睡著。他睡了2小時醒來，已沒看到對方人影，但驚覺皮夾內的現金消失，氣得報警處理。

警方根據事發地周邊監視器追人，傳喚茉茉到案說明，未料，出現在眼前的不是女生，而是一名男兒身，是29歲的短髮徐姓男子，臉上還長痘痘。雖徐否認竊盜，但仍被函送法辦。