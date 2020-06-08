開公司車1分鐘違規3次遭檢舉　報關行老闆辯「遭逼車亮槍」法官不信

男子開車1分鐘違規3次遭檢舉收罰單，他辯稱自己當時在惡意逼車還亮槍才會出此下策。（圖／達志示意圖）

▲記者李忠憲／台中報導

外商報關行陳姓負責人開公司車走西屯區，短短1分鐘內「任意變換車道」、「不依規定使用燈光」，遭民眾檢舉吃上3張共3300元罰單。陳男不服上訴，強辯當時遭惡意逼車攔車還亮槍恐嚇，保護車上小孩才違規。法官看檢舉影片，卻看不出有類似狀況，陳男又拿不出證據，最後判他敗訴，仍得乖乖繳罰單。

判決書指出，梧棲區某澳門商報關倉儲公司陳姓負責人，2019年10月9日下午1點左右，開登記在公司名下的小客車，行駛西屯區福雅路時，遭民眾用行車紀錄器影片檢舉他在1分鐘內有1次「任意跨越2條車道行駛」、2次「不依規定使用燈光」違規行為。警方勘驗影片認為違規屬實，開出1張9百元及2張1200元共3張罰單。陳男不服，向監理站申訴不成，轉向台中地院提出行政訴訟。

陳男辯稱，他當時車上載有小孩，遭人「一前一後一路尾隨」並「惡意逼車、攔車」，甚至疑似「亮槍」。他顧及自己和小孩安危，才會一路閃避對方車輛。他認為是對方攔他車不成，才惡意檢舉他3次違規，希望法官撤銷原處分。

法官勘驗影片，認為警方開罰有據，至於陳男所說遭人惡意逼車、攔車，整個影片過程都沒看到類似情況。陳男提不出相關證據，況且如真遇到類似情況，也可自行或委請他人報警求救，並不存在只能違規駕駛才能避免的狀況。陳男主張有緊急避難事由應該免罰，沒有理由。

另外，陳男3次違規行為雖然時間才短短1分鐘，但仍屬於不同時間、地點，屬個別行為，依《行政罰法》規定，本應分別處罰，並無重複處罰問題，駁回陳男之訴。全案可上訴。

・夏天剛開始，現在買最好



【更多新聞】

►淫僧強摸2女大生胸還喊「陪我睡」 他竟「開示」：向佛菩薩懺悔消業障

►役男花15萬找槍手代檢 「僵直性脊椎炎」少當8個月...遭判刑半年

►工程小開酒駕撞死人 死者頭七...肇事BMW後車燈突然亮了！