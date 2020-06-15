欠債百萬殺人棄屍苗栗山區！2嫌供詞有出入　遭檢方聲押

▲陳男因積欠百萬元債務而遭殺害棄屍，搜救人員13日深夜仍在進行遺體吊掛作業。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者白珈陽／台中報導

苗栗銅鑼山區驚傳駭人棄屍案，家住台中的陳姓嫌犯因百萬債務糾紛， 10日談判後竟殺害債主，隨後與友人跨縣市運往苗栗山區棄屍，13日在律師的陪同下自首。檢方14日相驗死者，經指揮警方蒐證並訊問2名嫌犯後，15日依傷害致死等罪嫌向法院聲請羈押。

警方調查，陳嫌（46歲）供稱妻子去年借給陳姓男子100多萬元，但對方欠款許久不還，他才找來友人助陣聲討，雙方相約在豐原區一處鐵皮屋內談判，過程中一言不合撕破臉，陳嫌憤而拿起水管、棍棒等物活活將陳男打死，翌日再與好友駕駛4輪傳動吉普車運往苗栗銅鑼鄉山區棄屍；而陳嫌在殺人後躲藏了3天，直到13日才在律師的陪同下向警方自首。

台中地檢署表示，檢察官於14日上午相驗死者遺體，指揮警方蒐集監視器畫面及勘查現場，取得相關事證，並於15日凌晨2時30分許偵訊被告2人及證人6人完畢，訊後認被告2人涉犯傷害致死、遺棄屍體罪嫌疑重大，且有畏罪逃亡可能，因此向法院聲請羈押。

檢方指出，2名犯嫌供述互有出入，且疑有一起前往大安溪焚燒死者所留遺物，勘認有滅證、串供可能，全案須待死因鑑定、現場鑑識報告出爐才能明朗化，有羈押理由及必要，因此向台中地院聲請羈押並禁止接見通信。法院預計15日上午羈押審理。

▲在主嫌陳嫌自首後，警方深夜再帶回另名嫌疑人。（圖／記者李忠憲翻攝）

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