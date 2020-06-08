遭無照妹闖紅燈撞翻！她心軟和解「卻引來惡夢」後悔了　千人炸樓罵翻

▲車禍示意圖。（圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友上網分享車禍經驗，表示她被無照妹闖紅燈撞到腰受傷，還因此休養一個月不能工作。原PO看在當時妹妹有誠實向警方認錯的份上，一時心軟決定從寬和解，怎料對方爸媽卻是非不分，還揚言要反告她，令她委屈難伸。貼文一出，眾人都看傻罵翻，支持她據理力爭告到底。

「覺得心很寒......。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享慘痛經驗，原來她先前在綠燈起步時，被一名無照、超速又闖紅燈的小妹妹撞到，導致自己腰部挫傷，躺在馬路上動彈不得。

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不過原PO表示，當下她有聽到肇事者誠實告訴警察自己闖紅燈，為此覺得欣慰，決定要好好處理這件事，還用非常客氣的語氣跟對方說不用到醫院看她，要妹妹好好照顧擦傷的傷口，不要留疤，「態度好到好像是我才是肇事者一樣的卑微。」

「沒想到我自認為的善良是惡夢的開始。」原PO指出，一個月後她和肇事者的媽媽約在里長辦公室要談和解，從修車費、醫藥費到一週的薪水，她一共開了3萬元和解金，還說有困難的話可以分期。

怎料肇事者媽媽這時卻翻臉不認帳，直說沒有監視器拍到當時情況，無法證明是誰的錯，警方初判表只有寫女兒「疑似超速」，加上他們已經被開了一張6千元罰單，所以最多只願意付1萬5千元的和解金，「我們如果要處理也是能對你提告的。」

▲肇事妹闖紅燈。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO這時才頓悟，原來妹妹當下跟警方說自己是「闖黃燈」。她也表示，談判破裂後她覺得非常傻眼，最後決定提出過失傷害告訴。

還好老天是公平的，苦主說，後來警方認為這是有爭議的車禍，就主動調了監視器，所以她才順利拿到對方闖紅燈的證據。

然而事情卻沒有想像中的順利，原PO透露，雙方再度開調解庭時，肇事妹妹的父親要她列出明細，「妳不要開那種3萬唬爛人的數字！」對方還信誓旦旦認為，沒有車禍是100%無肇責的，若原PO堅持要求償3萬，他們絕對會反過來提告。

▲雙方賠償金談不攏。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO聽完傻眼表示，她修車和醫藥費都不只3萬元了，當初她休養了一個月，也只求償一週的薪水，手腳都還有大面積傷疤，但卻得到對方這樣的反應，讓她決定不只要3萬，所有的損失都會一筆一筆算清楚。

原PO痛心表示，小時候老師都教小朋友要善良、負責、明辨是非，但是換到大人身上，好像什麼都以錢為出發點，變得泯滅人性，「抱怨我遇到無是非對錯的家長，抱怨自己還不知道要怎麼消化這個委屈的情緒。」

長文貼上網後，網友們炸樓表示「這種人遲早被天收」、「有理走遍天下，告下去，心軟你就輸了」、「只要妳沒有一點違規，就是0肇事」、「闖紅燈還敢這麼大聲，這個家庭真的很幽默」、「想求後續」。

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