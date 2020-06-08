網「捷運喝水比闖紅燈嚴重？」...怒槓交通法規　引爆共鳴：死的還不夠多嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

國內每天車禍案件層出不窮，發生率屢創新高，就有熱心網友針對台灣交通法規，發文大肆吐槽，「捷運上喝水，比闖紅燈嚴重！」一席話掀起廣大共鳴，甚至有人感嘆，「台灣的交通根本沒救了，沒什麼指望。」

網友在dcard提到，捷運上飲食、喝水，最重可罰到7500元，反觀違停紅線、逆向行駛、不禮讓行人，最重罰鍰依序為1200元、1800元及3600元，就連闖紅燈最高罰鍰也才5400塊錢，「台灣交通法規的眼中，捷運上喝水吃東西的致死危險，遠高於闖紅燈、不理讓行人。」

請繼續往下閱讀...

此外，「無照駕駛」在其他國家是刑事問題，會留下紀錄，但台灣卻是罰款了事。他接著說，「大家最恨的酒駕，其實不是殺死最多人的，不理讓行人、闖紅燈，才是殺死最多人的。」

▲網友發文怒槓交通法規。（圖／翻攝自dcard）

最後，對於檢舉制度的刁難，網友直言，「從古早有檢舉獎金，到現在沒有，從檢舉時限3個月，變7天，加上檢舉實名制，並強推微罪不罰、檢舉案件上限，每一次都講得好聽...保障人權；有趣的是，每一次都是朝保障違規者的人權前進，就是沒看過保障被害者的方向修法。」

po文掀起熱烈回響，大票網友紛紛回應，「好文必須推，不禮讓行人真的很不行」、「上次我女友被小型貨車撞飛，警察還一直幫那司機找藉口呢」、「之前過馬路剛綠燈，我還先看有沒有車要轉過來，結果走還沒一半，就有車衝超快轉過來，我以為我會死在斑馬線上」、「推這篇！台灣的交通亂象層出不窮，罰則訂太輕之外，更重要的是...台灣人民自身的素質」、「交通法規不完善，加上設施不完善，造成多少無辜性命枉死，政府永遠都裝沒看到」。

▼捷運站內禁止喝水飲食。（圖／ETtoday資料照）