新北警破窗救女童！被起底是蘆洲「電眼天菜」…曾登告白警察粉專

▲天菜帥警破窗救女童。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新北市一對年輕父母14日帶著女兒出門，準備回家時卻不慎把孩子反鎖車上，讓他們嚇得報警，所幸員警救援及時，女童受困時間短，救出後沒有大礙。事後有人發現，救人員警當中，有一名天菜帥警，還曾上過臉書粉專「告白警察」。

這對年輕父母14日帶著一歲的女兒出門散步，當時準備回家，母親先把女兒抱入車內，再走到後車廂收嬰兒車，沒想到誤將鑰匙一起丟入，導致無法打開車門，孩子困在車內，讓2人相當焦急。

新北市蘆洲分局員警余東儒、周明昱接獲報案，立刻趕到現場，將車窗玻璃敲開，順利將女童救出，前後時間僅有7分鐘。父母看見寶貝女兒被救出，終於露出笑容，不斷向員警道謝。

▼眾人合力破窗，成功將女童救出。（圖／翻攝《東森新聞》）



事後，有眼尖的網友發現，破窗的余東儒是派出所裡的「天菜帥警」，曾因帥氣的外表登上臉書粉專「告白警察」，意外爆紅。

事實上，這並非余東儒首次登上媒體版面，他2019年1月初進行夜間巡邏勤務，看見2名行跡可疑的青少年，於是上前盤查，沒想到其中一名18歲林姓男子拔腿就跑，他在後方瘋狂追趕，跑了200米才逮到人。

▼天菜帥警余東儒破窗救女童。（圖／翻攝臉書）



隨後，余東儒從林男身上搜出14包毒咖啡包，隨後將林男逮捕歸案，依照毒品危害防制條例偵辦。當時就有同僚說明，余東儒工作認真、充滿熱情，深受長官、同事的愛戴。

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