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驚悚畫面曝光！屏東男騎樓遭撞「瞬間彈飛」　倒地噴血慘死

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記者柯振中、陳崑福／屏東報導

屏東縣屏東市14日發生撞車肇逃案，60歲的林姓男子凌晨散步前往朋友家的騎樓下，突然遭到一旁經過的白色轎車撞擊，導致傷勢嚴重，送醫後仍不幸身亡。警方事後調查，肇事的張男當時曾下車查看，隨後又駕車逃逸，目前正在找人，而驚悚的撞擊影片也隨之曝光。

▲▼屏東男遭撞彈飛慘死。（圖／民眾提供）

▲屏東男遭白色轎車撞擊，瞬間彈飛慘死。（圖／民眾提供）

林姓男子14日凌晨5點40分走路前往朋友家的騎樓，準備找朋友去工作，沒想到才剛停下，立刻遭到白色轎車撞上，當場噴飛到騎樓內側，全身受了重傷。居民聽見巨大聲響，出門查看，發現停在騎樓的車輛被撞上，還有一輛小貨車被撞得移位，遭撞的林男則躺在地上，渾身是血。

▼肇事現場一片狼藉。（圖／民眾提供）

▲屏東市大連路14日清晨發生林姓市民自小客車撞及死亡案，旁邊的這輛自小客車被波及 。（圖／民眾提供）

由於撞擊力道過猛，停在一旁的小客車、貨車與機車分別出現毀損，住戶騎樓的鐵門也被撞歪。民眾發現後，趕緊打電話報案，將林男送醫急救，但林男傷勢過重，搶救約60分鐘，仍宣告不治。

依據監視器畫面，林男才走出沒多久，立刻遭到白色轎車撞上，接著往騎樓內摔去，肇事的白色車輛車頭嚴重毀損，停下約20秒後，快速駛離現場，留下一片狼藉。

警方初步調查，肇事的是27歲的張姓男子，設籍屏東縣里港鄉，在屏東市租屋，但前往租屋處沒有找到人。警方判斷，張男可能酒後駕車，或是有其他原因，因此肇事後不敢留在現場，但詳細肇事原因為何，仍要找到人才能釐清。

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▼停放在一旁的車輛被撞上，車頭全毀。（圖／民眾提供）

▲屏東市大連路14日清晨發生林姓市民自小客車撞及死亡案，旁邊的這輛自小客車被波及 。（圖／民眾提供）

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