外籍學生何時能返台？台大公衛提「2建議」：免疫護照證明未染疫

▲台大公衛提出外籍生返台就學建議。（圖／翻攝台大公衛直播）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內已在6/7解封，但邊境仍嚴格管制，外籍學生返台就學仍未有明確時間。台大公衛學位今（15）也特別提出相關建議，除了做風險評估之外，也可進行抗體、抗原檢測，採用「免疫護照」的方式來證明來台者沒有染疫。

台大公衛學院副院長陳秀熙今在抗COVID-19說明會中指出，根據教育部資料顯示，台灣學位和非學位的外籍生總共有近13萬人，其中學位生佔6萬1970人，大多來自馬來西亞、中國大陸、越南、印尼等東南亞國家，而台大目前是有近3千名外籍生。

請繼續往下閱讀...

到底台灣解封後是否要讓外籍生進來？陳秀熙也以「印尼」做舉例，印尼之前流行曲線控制得還不錯，但近期又慢慢上升，因為開放外籍學生返台就學，一定要評估該國家的流行風險，利用當地國家感染力推估該年齡層的感染率，印尼還是有風險的，因此目前也不會建議讓印尼的外籍生回來。

陳秀熙也進一步提出兩大建議，包括「風險評估」和進行「抗體、抗原檢測」。他表示，一般來說，以外籍生年齡層來看，感染率是偏低的，如果先用外籍生當試金石，進來台灣可以做檢測或是要求在當地國家就做檢測，利用「免疫護照」的方式來慢慢讓外籍生回來也可以，且目前國際有很多期刊都已經開始討論「免疫護照」的觀念。

最後，陳秀熙也建議，可以從高風險到低風險做排名，用該國家感染力推估該年齡層的感染率，例如清楚印尼現在感染很高，那就先暫緩開放，如果該國家疫情狀況透明穩定，那慢慢開放採用居家檢疫模式也是ok的。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢