北京一日再增59人陽性！海淀「玉泉東市場」也緊急關閉

▲北京爆發第二波疫情，市場周圍實施封閉管制。（圖／記者任以芳攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市在4天內新增了79例新冠肺炎確診病例，官方為此展開大範圍核酸檢測，14日又增加了59份陽性報告，預料短期內都還會有新的確診病例產生。此外，除了「新發地市場」外，海淀區的「玉泉東商品交易市場」也因發現多起關聯病例，已緊急被關閉，並對周圍10個社區實施封閉管理。

北京市衛健委新聞稱為高小俊15日在疫情通報記者會上表示，北京市14日全市總共檢測了76499人，陽性59份，其中地壇醫院已在院病例27份，新增確診病例21份，有待診斷的陽性檢測11份。

此外，北京市海淀區區委常委、常務副區長李俊傑指出，近日，海淀區玉泉東商品交易市場人員先後發現多例與新發地關聯的新冠肺炎病例，因此決定暫時關閉市場，對市場內所有人員、市場內外環境採樣工作。

李俊傑提到，除了關閉玉泉東市場外，還將對市場周邊的10個社區實施封閉管理、人員居家隔離，以及核酸檢測，嚴格封閉小區清潔消毒、環境整治；全力做好封閉小區居民的生活保障和心理安撫工作。

李俊傑強調，市場周邊的中小學也先實施線上教學，中學畢業年級則繼續原先的教學安排，全部進行核酸檢測並結合智能體溫計進行排查。