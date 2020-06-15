香港迪士尼18日重新開放　入園須先預約、配戴口罩

▲香港迪士尼即將重新開放，遊客入園前要先預約。（圖／香港迪士尼）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港迪士尼樂園15日宣布，將於6月18日重新開放，會實施人數管制、加強健康及安全措施，賓客必須透過全新的入園系統預約入園，且在進園時，必須通過體溫檢測及佩戴口罩。

香港迪士尼表示，在重開初期，所有賓客，包括樂園門票持有人、奇妙處處通會員及免費門票持有人，均須透過香港迪士尼樂園入園預約網站，以有效門票或會員卡，預約到訪日期。

香港迪士尼提到，奇妙處處通會員須於到訪前的 8 日內預約，其他賓客須於到訪前的 7 日內預約，已預約賓客須於入園時出示有效門票或會員卡。3 歲以下的小童不須進行預約，並可如常免費進入樂園。

香港迪士尼指出，奇妙處處通會員可享一日優先預約入園，率先於 6 月 15 日開始預約，其他賓客的入園預約將於 6 月 16 日 中午 12 時正開始，賓客在進行網上入園預約過程中，須作出健康聲明。

香港迪士尼還說，樂園重開時，大部分香港迪士尼樂園的遊樂設施、商店及餐廳均會重開，並實施人數管制。賓客可瀏覽香港迪士尼樂園度假區網頁或手機應用程式，了解各項遊樂設施及娛樂項目的最新情況。

香港迪士尼樂園1月26日因新冠肺炎疫情關閉，時隔近5個月終於重新開放。

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